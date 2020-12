Elderson treedt definitief toe tot directie ECB

De Nederlandse jurist Frank Elderson treedt definitief toe tot de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). De regeringsleiders van de Europese Unie hebben donderdag ingestemd met zijn voordracht, nadat eerder het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB instemden met zijn benoeming.

De 50-jarige Elderson begint op 15 december als directielid in Frankfurt. Zijn termijn duurt acht jaar en is niet verlengbaar. De Nederlander vervangt in de zeskoppige directie de Luxemburgse jurist Yves Mersch, wiens termijn afloopt op 14 december. Elderson zal als onderdeel van de ECB-directie meebepalen welk monetair beleid gevoerd wordt in de eurozone. Hij is de eerste Nederlander in de directie sinds 2003, toen Wim Duisenberg aftrad als ECB-voorzitter.

Elderson werkte in het verleden als advocaat bij Houthoff in Amsterdam. In 1999 maakt hij de overstap naar De Nederlandsche Bank (DNB), waar hij in 2011 toetrad tot de directie. De Nederlander is sinds 2018 tevens lid van het toezichtsorgaan van de ECB, de Supervisory Board. Elderson staat bekend om zijn duurzame beleid; zo richtte hij vanuit DNB een netwerk op dat de financiële sector meer moet betrekken bij het oplossen van het klimaatprobleem. Van de nieuwe ECB-voorzitter Christine Lagarde, aangetreden op 1 november, is bekend dat zij vergroening als belangrijke taak ziet voor centrale banken.