Het verhaal achter de sensationele eerste foto van een zwart gat

Vorig jaar was een sterrenkundig onderzoeksproject wereldnieuws. Een groep wetenschappers presenteerde de allereerste foto van (de schaduw van) een zwart gat. Na jarenlang werken en maandenlang zwijgen tegenover de nieuwsgierige pers toonden ze de foto op 10 april 2019 aan de hele wereld tijdens persconferenties die gelijktijdig plaatshadden in België, de Verenigde Staten, Chili, China, Taiwan en Japan. De zalen zaten vol collega’s en journalisten. Online keken miljoenen mensen mee.

In Brussel deed de Duitse sterrenkundige Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen de aankondiging, schijnbaar zelfverzekerd, terwijl op het scherm achter hem het inmiddels iconische beeld verscheen: een wazige rood-geel oplichtende donut met in het middel een zwarte vlek. Dit beeld haalde wereldwijd de voorpagina’s.

Vlak voor de bekendmaking probeerde Falcke, met een bonkend hart, zijn zenuwen onder controle te krijgen, vertelt hij in de proloog van het boek Licht in de duisternis, geschreven in samenwerking met de Duitse wetenschapsjournalist Jörg Römer. Het boek vertelt de wetenschappelijke, persoonlijke en filosofische reis die leidde tot het sensationele beeld.

De grote interesse voor de foto toont de wereldwijde fascinatie voor zwarte gaten. Er gaat een aantrekkingskracht uit van de mysterieuze monsters die alles wat te dichtbij komt – van interstellair gas en stof tot complete sterren – verslinden. Hun extreem hoge dichtheid zorgt voor zwaartekracht die zo sterk is dat niets eraan kan ontsnappen, zelfs licht niet. Daarom zenden ze geen licht of andere meetbare straling uit en zijn ze uitsluitend indirect waar te nemen.

Het boek speelt goed in op de brede interesse voor zwarte gaten. Het eerste deel bestaat uit algemene, populair wetenschappelijke uitleg over sterrenkunde en het onderzoek naar zwarte gaten. Falcke neemt de lezer mee op een uitgebreide reis, via de maan en de planeten, diep het heelal in waar sterren geboren worden en hun leven eindigen in krachtige supernova-explosies.

Einstein

Onderweg slaat hij af en toe een zijpad in om meer te vertellen over deeltjesfysica, quantummechanica en de relativiteitstheorie van Einstein. De historische en wetenschappelijke uitleg wordt afgewisseld met persoonlijke verhalen. Zo lees je hoe Falcke als kind aan de televisie gekluisterd zat tijdens de eerste maar ook de latere maanlandingen, en hoe hij in 1999 bij het schoolhoofd van de basisschool van zijn dochter moest bedelen om zijn dochter mee te mogen nemen om de zonsverduistering te zien die zichtbaar was in delen van Duitsland en Frankrijk.

Het is nogal een klus om dit alles in krap honderd pagina’s te vatten. Dat is merkbaar. Dit eerste deel bevat veel, erg gecondenseerde informatie en er wordt soms snel over interessante onderwerpen heen gestapt, zoals het gedachte-experiment Schrödingers kat. Als je echt geïnteresseerd bent in sterrenkunde, zwarte gaten of fysica dan zijn er completere boeken te vinden. Wel toont deze spoedcursus sterrenkunde het bijna kinderlijke enthousiasme, de fascinatie en de bewondering die Falcke nog steeds voelt voor zijn vakgebied en de ruimtevaart.

Het fijnste gedeelte van het boek begint ongeveer halverwege. Dan gaat het eindelijk over de bijna onmogelijke missie om een zwart gat op de foto te krijgen. Het zaadje dat tot het enorme project leidde werd geplant door waarnemingen waaruit bleek dat in het centrum van onze eigen Melkweg, waar de zon toe behoort, waarschijnlijk een superzwaar zwart gat huist. Die ontdekking leverde twee wetenschappers dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde op.

Hun waarnemingen toonden een onzichtbaar, extreem zwaar object in het Melkwegcentrum. Er was geen glashard bewijs dat het een zwart gat is. Falcke schrijft hoe hij na die ontdekking ‘snakte naar zekerheid’ en ‘koste wat kost’ zwarte gaten wilde zien.

Samenwerking

Het zou nog jaren duren voordat genoeg anderen ervan overtuigd waren dat deze wetenschappelijke missie mogelijk en de moeite waard zou zijn. En die anderen waren nodig. Voor een kiekje van een zwart gat zijn namelijk diverse telescopen verspreid over het aardoppervlak nodig. Er moest een samenwerking van uiteindelijk ruim driehonderd mensen van over de hele wereld worden gerealiseerd. Falcke beschrijft de politieke onderhandelingen, de zoektocht naar voldoende financiering en uiteindelijk de onderlinge strijd om de prestigieuze posities binnen het project. Het geeft een interessante kijk in de wereld van grootschalig, internationaal onderzoek.

Voor het schieten van het beroemde portret zijn acht radiotelescopen gebruikt, verspreid over de wereld. Het was een immense technische klus om die allemaal goed af te stellen zodat ze hun meetinstrumenten op exact het goede moment, in dezelfde nacht op hetzelfde punt aan de hemel konden richten. Het laatste ingrediënt was een flinke dosis geluk om op al die plekken tegelijkertijd een onbewolkte hemel te hebben.

Uiteindelijk kwam tijdens een paar meetdagen alles samen en flikten de hardwerkende wetenschappers en technici het; ze legden een monsterlijk en diep donker object vast. Na maanden van complexe analyses verscheen het portret van een zwart gat met 6,5 miljard keer zoveel massa als onze zon. De keus voor de eerste foto was uiteindelijk niet gevallen op het zwarte gat in onze eigen Melkweg, maar die in het centrum van sterrenstelsel M87, op 55 miljoen lichtjaren afstand.

Na deze climax gebruikt Falcke het laatste deel van het boek om te filosoferen over de grenzen van de wetenschap. Wat zich in een zwart gat bevindt, is namelijk onmogelijk te meten en blijft waarschijnlijk voor altijd verborgen. En zo is er meer dat de wetenschap mogelijk nooit volledig kan bevatten. ‘De ontdekking van grenzen is ook de ontdekking van de nederigheid’, schrijft hij. Dit remt zijn onderzoek niet: ‘juist onze grenzen en beperkingen dwingen ons om altijd op zoek te blijven gaan.’

Geen conflict met God

Falcke schuift zijn geloof niet onder stoelen of banken. Hij neemt God mee in zijn filosofische uiteenzettingen en benadrukt dat hij geen conflict ziet tussen geloof en wetenschap. ‘De natuurkunde ontsluit voor mij nieuwe wonderen, maar berooft mij niet van mijn geloof, dat door de wetenschap juist wordt verbreed en verdiept.’

Zo neemt het boek je via sterren en zwarte gaten mee naar en voorbij de grenzen van onze wetenschappelijke kennis. De vertaling (het boek verscheen eerst in het Duits) lijkt soms wat gehaast – zo staat er ‘Kreeftnevel’ waar waarschijnlijk ‘Krabnevel’ bedoeld wordt. Verder is het een boek dat na de eerste helft leest als een spannend avonturenverhaal.



Heino Falcke (met Jörg Römer): Licht in de duisternis. Zwarte gaten, het universum en wij. Licht in de duisternis. Zwarte gaten, het universum en wij. (Licht im dunkeln). Vert. Roland Fagel. Prometheus, 336 blz. € 24,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 december 2020