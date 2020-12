Een nacht cultuur aan de hoteldeur

„Wie is er al begonnen met koken? Ik snap de oven niet!” Een voorhoofd verschijnt in beeld van de Zoom-meeting. Dan een groepje vriendinnen aan de wijn, een kokende man, een ouder echtpaar en een plafond. Ondertussen geeft actrice en zangeres Stephanie Laurier een chaotisch lesje Zoom-discipline en QR-code scannen. Er wordt geklopt: een man met een rijdende cocktailbar staat voor onze hoteldeur. Vanavond hoef je nergens in de rij staan. Met een Moscow Mule in de hand is de Night at the Parade begonnen.

Het had een prachtige zomer moeten worden voor De Parade. Dit jaar bestaat het rondreizend theaterfestival 30 jaar. Eindhoven zou worden toegevoegd als locatie. Een jubileummagazine lag klaar. Het ging allemaal niet door. Maar onder het motto: ‘De Parade gaat toch door’ is in samenwerking met het Zoku Amsterdam Hotel een avondvullend programma bedacht. De eerste – uitverkochte – editie was 21 november. Op 18 en 19 december wordt de avond herhaald.

Het rijdende barretje komt langs bij elke hotelkamer. Foto Fenne van Loon

De cultuur- en de horecasector vinden elkaar vaker in creatieve projecten, nu hun inkomsten grotendeels zijn weggevallen. Zo verblijven kunstenaars in The Grand, waarbij gasten mogen kijken, luisteren of zelfs participeren aan de kunstwerken die worden gemaakt.

Het Zoku Hotel aan de Weesperstraat, waar gasten in lofts verblijven, leent zich goed voor een avond cultuur. In de lange gangen hangen lichtjes en Paradeposters van de afgelopen 30 jaar. Naast elke hoteldeur staat een klein houten bankje: je eigen bühne – altijd op de eerste rij. De Snoepmeisjes in hun jarenvijftig-outfits zijn ook meegekomen. Normaal verkopen ze snoep, sigaretten en condooms. Vanavond fladderen ze door de gangen en kloppen ze op alle hoteldeuren („Laat ’m openstaan om niets te missen!”).

Kijken naar het optreden met bord op schoot en koptelefoon op. Foto Fenne van Loon

Stephanie Louwrier is al jaren een bekend gezicht van De Parade. Ze opent de avond met Fuck jou, ik ben een feminist, het afsluitende nummer van de voorstelling De Verleiders Female, die begin dit jaar nog in theaters speelde. Ook zonder een podium, harde beats en lichtshow blijft het nummer overeind; onder gitaarbegeleiding beweegt Louwrier zich door het gangpad. Net als de BN’ers in de videoclip playbacken we mee, schreeuwend in eigen hoofd: „Fuck jou, ik ben een feminist!”. We moeten blijven zitten tijdens het nummer Danse, danse, danse. Louwrier zingt de woorden vol verlangen. Verlangen naar een festival, naar dicht op elkaar. Ooit mogen we weer, verzucht ze.

Dan is het tijd voor een driegangendiner van restaurant Choux. Alles staat klaar in eigen koelkast. Do it yourself met video-instructies van chef-kok en mede-eigenaar Merijn van Berlo. Met zijn à la carte restaurant La Cantine reist hij al jaren mee met De Parade. Vanavond spelen herfstgroenten een hoofdrol. Blancheer de boerenkool, verwarm de knolselderij. Schik de radijsjes van donker naar licht, dressing ernaast. Net als op De Parade moet je eten een beetje goed timen. Dat lukt niet iedereen. Hier en daar zit iemand met een bordje op schoot.

Uit elke stamp klinkt: we willen nog niet naar huis

Het tweede optreden is van dansgroep Dansblok. Ze buitelen over elkaar heen in een mysterieuze choreografie. Vanuit de deuropening kijken we naar aanrakingen die de laatste maanden schaars zijn geworden.

Als ook het dessert, de fles wijn en de tweede cocktail op zijn, krijgen we alsnog een zakje snoep van de Snoepmeisjes. De Silent Disco gaat beginnen. Koptelefoons op. Zoom aan. Een moeder en dochter in felroze jurken, twee jongens en een oudere dame dansen door het beeld. Foute hitjes worden aangevraagd. Uit elke stamp klinkt: we willen nog niet naar huis.

Als om elf uur de muziek uitgaat hoef je alleen nog maar op bed te ploffen en na te genieten van een heerlijk avondje uit. Net als op De Parade gaat het niet alleen om de optredens, maar om het geheel: de gezellige chaos, het eten en de sfeer. Het contact met andere bezoekers; even weer iets met mensen buiten je inner circle. Een Paradefan sluit de avond af op Zoom: „Het was geweldig, #reddecultuur”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020