ECB geeft steun tot er groepsimmuniteit is

De coronavaccins zijn in aantocht en de hoop op krachtig economisch herstel in het nieuwe jaar groeit. Maar dat stelt de Europese Centrale Bank onvoldoende gerust over de toestand van de economie in de eurozone. Donderdag kondigde de ECB extra monetaire noodsteun aan. Daarmee bevestigde de centrale bank haar eigen rol als reddende engel in coronatijd. Maar ook bleek het 25-koppige bestuur weer eens verdeeld.

De ECB, zo maakte president Christine Lagarde in een persconferentie bekend, gaat honderden miljarden euro extra staats- en bedrijfsleningen opkopen. Ook kunnen commerciële banken langer gebruikmaken van de zeer gunstige leningen van de ECB.

Lagarde noemde de extra crisismaatregelen een „brug over de pandemie heen, totdat we groepsimmuniteit bereiken”. Dat is waarschijnlijk pas eind 2021 zo, waarna de economie pas begin 2022 weer goed op stoom zal kunnen komen, zei de Française.

Meningsverschillen binnen de ECB leiden bij Lagarde niet tot de ruzie-achtige sfeer die onder Mario Draghi heerste

Op basis van die analyse verlengt de centrale bank haar belangrijkste crisismaatregel, de zogeheten ‘pandemie-noodopkopen’, van juni 2021 tot maart 2022. De ECB zal binnen dit programma voor 500 miljard euro extra staats- en bedrijfsleningen opkopen. De totale omvang van het noodopkoopprogramma bedraagt nu 1.850 miljard euro. Dat is ruim twee keer zoveel als de omvang van de Nederlandse economie.

Over de precieze doelstellingen van deze pandemie-opkopen, waarmee de ECB de rente op staats-en bedrijfsleningen binnen in de eurozone omlaag drukt, geeft de centrale bank wisselende boodschappen af. Eerst waren ze vooral bedoeld om te voorkomen dat de renteverschillen tussen de landen uit de eurozone te ver oplopen. Zuid-Europese landen, vooral Italië, dreigen te bezwijken onder de nieuwe schulden die ze maken vanwege de pandemie. In maart schoten de rentes op hun staatsschuld omhoog, totdat de ECB ingreep. Nu al maken economen zich zorgen over wat er zal gebeuren met Italië als de ECB het programma afbouwt in 2022, of pas later.

Inflatie-aanjager

Halverwege dit jaar kwam de ECB met een tweede argument: de pandemie-opkopen moeten helpen de inflatie aan te jagen. Die ligt al jaren onder het ECB-streven van net onder de 2 procent. Dat is bedoeld als een buffer tegen deflatie (een gevaarlijke negatieve prijsspiraal). Door schulden op te kopen, pompt de ECB geld in het financiële systeem, waardoor uiteindelijk de prijzen moeten gaan stijgen – inflatie dus. Door de coronacrisis is de inflatie verder verlaagd, tot min 0,3 procent in november.

Donderdag legde Lagarde de nadruk op de ‘financiële condities’ die gunstig moeten blijven totdat de pandemie is uitgewoed. De rentes op allerlei soorten krediet – aan overheden, bedrijven en huishoudens – moeten (zeer) laag blijven, zodat iedereen goedkoop kan lenen. Dat is goed voor de economie en voor de ontwikkeling van de inflatie.

Meningsverschillen

Er was binnen het bestuur „discussie” geweest, zei Lagarde, over de duur van de verlenging van de noodopkopen. Betekent dit dat het besluit niet unaniem, maar per meerderheid is genomen? Vragen van de pers hierover sloeg Lagarde over, al dan niet bewust. Maar op basis van monetaire bronnen valt op te maken dat het besluit níet unaniem was.

Enkele ‘haviken’, onder wie Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, wilden de noodsteun minder uitbreiden. Door hen werd in de inleidende tekst van Lagarde opgenomen dat het extra bedrag van 500 miljard euro niet volledig hoeft te worden ingezet, als de economie en de inflatie het beter doen dan verwacht.

Overigens leiden de meningsverschillen binnen de ECB – die je ook binnen andere centrale banken ziet – onder Lagarde niet tot de ruzie-achtige sfeer die onder haar voorganger Mario Draghi heerste. De Italiaan Draghi koos stelselmatig partij tegen de minderheid van vooral Noord-Europese ‘haviken’ die een bescheiden monetair beleid voorstaan.

Zelf was hij het tegenovergestelde: een monetaire ‘duif’. Lagarde stelt zich neutraal op, luistert meer, bemiddelt en streeft naar consensus. Al lukt dat laatste niet altijd, getuige het besluit van donderdag.

De ECB nam donderdag nog meer maatregelen. Zo kregen commerciële banken, die onder groeiende druk staan door de coronacrisis, een extra steuntje in de rug.

De ECB verlengt namelijk de zeer gunstige langetermijnleningen een jaar, tot juni 2022. Banken die gericht krediet verstrekken aan burgers en bedrijven, kunnen lenen tegen een rentetarief tot minus 1 procent. Die negatieve rentes betekenen in feite dat de banken geld toe krijgen uit Frankfurt, mits ze de economie helpen.

Er was nog meer goed nieuws voor de bankensector: de ECB verlengde de soepele onderpandeisen voor banken, die in april werden ingevoerd tot juni 2022. Dat is een even technisch als belangrijk besluit dat banken in staat stelt in crisistijd de kredietverlening op peil te houden.

Per saldo hoeven de banken namelijk minder onderpand beschikbaar te stellen voor geld dat ze lenen in Frankfurt – dat ze vervolgens zelf ook weer uitlenen.

