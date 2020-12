Whisky: driehonderd smaken. In één drank

Hou je van whisky? Het was de tweede vraag die whiskyschrijver Hans stelde aan Becky, vijftien jaar geleden op een vernissage in Charleston, South Carolina. Haar antwoord: „Ik hou van Talisker. Dat is whisky toch?”

Veel meer wist ze er niet van toen. Maar Becky bleek te beschikken over een waanzinnige neus. Voorheen was dat evenzeer een vloek als een zegen geweest in haar leven. „Alle geuren in de metro komen ook keihard binnen en parfumwinkels zijn niet te harden. Het was een verademing om een nieuwe wereld te ontdekken waarvoor ik die fijne neus kon inzetten”, vertelt ze. Match made in heaven. Sindsdien gaan Hans en Becky Offringa door het leven als ‘the whisky couple’. Ze publiceren, geven proeverijen en lezingen en jureren bij gerenommeerde internationale whisky-competities.

Whisky bestaat uit drie ingrediënten: graan, water en gist. Maar tijdens het maakproces zijn er tientallen parameters waar je aan kan draaien. Zoals de graansamenstelling; wel of niet roken op turf; hoe vaak je destilleert; hoelang de whisky op het vat ligt; of het vat al eens gebruikt is, en voor wat. „Uiteindelijk vallen er zeker driehonderd verschillende smaken en geuren te onderscheiden. In één drank”, vertelt Hans verlekkerd. „Dát maakt whisky zo boeiend.”

Boeiend. Maar ook overweldigend voor de beginner. Hans en Becky hebben daarom vijf schappelijk geprijsde whisky’s geselecteerd, die goed laten zien wat die verschillende parameters voor invloed hebben op de smaak.

Maar eerst: hoe proef je whisky? Hans werkt van grof naar fijn: „Wat is je eerste indruk? Bloemen of fruit? Wat voor fruit? Zacht fruit, zoals peer of banaan. Is het dan een rijpe banaan of juist een groene? Zo wordt je proefnotitie steeds gedetailleerder. De belangrijkste stap is om er vervolgens een persoonlijke herinnering aan te koppelen. Zoals de houtzagerij van mijn opa. Dan onthoud je de smaak.” Becky werkt andersom: „Ik denk altijd eerst aan een herinnering. Zoals een pas gemaaide akker met hooi. En ik verfijn vanaf daar.”

Fruitsalade met honing

Een Schot zal het niet snel toegeven, maar het wordt algemeen erkend dat de Ieren whisky hebben ‘uitgevonden’. De Schotten hebben de marketing gewoon beter onder de knie, aldus Hans. Het grootste verschil is dat de Schotten twee keer destilleren en de Ieren drie keer. Hoe vaker, hoe zachter, dus beginnen we met een Ier. De Busker (25-30 euro) heeft iets weg van lijnzaadolie of jute. Al snel maakt dat plaats voor een subtiel bloesemige geur van zacht fruit. „Alsof je een fruitsalade met honing ruikt”, omschrijft Becky.

Becky’s tasting tips Stop je neus niet ín het glas, dan is de alcohol te agressief. Hou een vinger afstand, dan ruik je de aroma’s beter. Als je neus moe wordt, ruik even aan de rug van je hand. Je eigen lichaamsgeur werkt als een reset. Daarna pik je weer veel meer aroma’s op. Als je de alcohol te scherp vindt, neem voor het proeven een slokje water. Dat coat de mond en tong. Dan brandt het minder. Sluit je glas tien seconden af met je handpalm terwijl je het in je andere hand opwarmt. Als je er daarna aan ruikt, ervaar je het bouquet eventjes heel intens. Wees niet bang om een beetje water bij de whisky te doen, als je het te sterk vindt. Die aroma’s verdwijnen niet.

De grondstof (gerst, rogge, tarwe, mais) is natuurlijk ook bepalend, maar de meeste smaak in de whisky komt van het eikenhouten vat waarop het gelagerd wordt. Hoe vaker je het vat gebruikt, hoe minder intens de smaak is. Net als een theezakje, verduidelijkt Hans. Amerikaanse bourbon whiskey (de Amerikanen en Ieren schrijven whiskey met een ‘e’) heeft doorgaans sterke vanilletonen, omdat het altijd op nieuwe vaten rijpt. De Schotten nemen die vaten daarna dankbaar af. Bij een tweede ronde is die smaak al stukken subtieler. De Glenlivet Founders Reserve (30-35 euro) heeft zeker dat kenmerkende karameltoontje van de Amerikaanse eik, maar gematigd. En stoofpeertjes, met perzik op de achtergrond.

De Cardhu 12 years (35-40 euro) is net als die Glenlivet een single malt. Dat betekent dat de whisky alleen van gemoute gerst is gemaakt en van één destilleerderij komt. „Dat zegt niets over de kwaliteit. Het idee dat single malt altijd beter is, is opnieuw een kwestie van marketing”, aldus Hans. „Het is een variant, niet per se een verfijning.” Deze Cardhu ligt deels op ex-bourbonvaten (denk: kokos, perzik, vanille) deels op ex-sherryvaten (denk: specerijen, gedroogd fruit). Dat maakt ’m mooi allround. Een volle rode appel in de neus, die in de mond aan kruidigheid wint. Daar komt al snel een moutige ondertoon bij: appelmoes op een geroosterde boterham. „Het heeft een beetje van alles. Als je whisky wil leren kennen, zit deze perfect in het midden.”

Om te laten zien hoe groot de invloed van het vat is, proeven we een Glenmorangie The Quinta Ruban (40-50 euro) naast een ‘gewone’ Glenmorangie. Beide lagen tien jaar op ex-bourbon-hout. Beide hebben sinaasappel en honing. Maar de Quinta Ruban heeft ook nog enkele jaren in ex-portvaten doorgebracht en krijgt daar de smaak van zoete cocktailkersen en rood fruit van mee, evenals een mossige ondertoon en wat tannine. „Dit is een goede instap-whisky als je een wijndrinker bent. Dan ga je veel smaaktonen uit rode wijn herkennen. Het is een mooi bruggetje”, zegt Becky.

Nu hebben we het nog niet eens over rook gehad. Veel Schotse whisky’s zijn geturfd: de gemoute granen zijn gedroogd boven een turfgestookt vuurtje. „Daar kun je beter geleidelijk aan wennen”, raadt Hans aan. „Zo’n volle punch in the face van een Laphroaig kan enorm afschrikken.” Maar als je erachter komt dat je van rook houdt, dan is er opnieuw een hele wereld te ontdekken. „De turf op het Schotse eiland Islay bevat veel zeewier. Dat geeft heel andere aroma’s dan de turf van de Speyside, daar zitten meer vaste planten in. Op Orkney zit er weer meer heide in, dat geeft een bijzonder bloemige aromatische rook.”

De Highland Park 12 years (40-50 euro) is een perfecte instapper. De apotheose van de opbouw in deze proeverij: bloemen, fruit, kruiden, heidehoning én een vleugje rook. Dat verveelt nooit, aldus Hans en Becky Offringa. Dit is de whisky die ze op hun bruiloft schonken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020