De series van week 50: Edelfigurant, The Wilds en een speciale aflevering van Euphoria

Edelfigurant

Ook in deze wereld van figuranten bestaat een rangorde. Zo heeft een edelfigurant meer status: hij of zijn komt herkenbaar in beeld en mag ook wel eens een zinnetje uitspreken in een film of tv-serie. Een komische VPRO-serie van Joosje Duk volgt de overijverige figurant Irma (Loes Schnepper). Via een manager krijgt ze de kans om na jaren ploeteren uit te groeien tot edelfigurant. Frank Lammers speelt haar grote rivaal Rikkert. YouTube-kanaal van NPO3, acht afleveringen (wekelijks).

The Wilds

The Wilds lijkt in eerste instantie een tiener versie van de drama-serie Lost. Na een vliegtuigongeluk stranden een aantal jonge vrouwen op een onbewoond eiland. Maar het is geen toeval dat ze op deze plek terechtgekomen zijn. De eerste aflevering is vanaf deze vrijdag een week lang gratis via YouTube te bekijken. Amazon Prime, tien afleveringen (wekelijks).

Euphoria: Trouble Don’t Last Always

Vanwege de corona-crisis liep de productie van de hyperactieve jongerenserie Euphoria vertraging op. Ter overbrugging naar het tweede seizoen is er een speciale aflevering gemaakt die bijna volledig uit dialoog bestaat. Op kerstavond zit de verslaafde Rue (Zendaya) onder invloed in een restaurant met haar mentor Ali (Colman Domingo). Een indrukwekkend gesprek volgt. Hoofdrolspeelster Zendaya laat in deze aflevering zien dat ze dit jaar terecht een Emmy Award won. Ziggo Movies & Series, 57 minuten.