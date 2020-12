D66 onderzoekt of partijprominent seksuele intimidatie pleegde

D66-partijleider Sigrid Kaag laat onderzoek doen naar mogelijke intimidatie door een van haar adviseurs. Frans van Drimmelen, al decennia actief binnen D66 en een invloedrijke lobbyist op het Binnenhof, zou in 2016 een vrouwelijk D66-lid geïntimideerd en gestalkt hebben. Dat verhaal ging binnen de partij al jaren rond en verscheen woensdagavond online in een anoniem relaas. Daarin wordt beschreven hoe Van Drimmelen een vrouw, destijds de directeur van het partijbureau, intimideerde toen zij hem afwees en hij haar op het partijbureau opsloot. Daar werd destijds al melding van gedaan, zowel binnen de partij als bij de politie. Partijprominenten zijn dan ook al jaren op de hoogte van de kwestie, zeggen bronnen binnen de partij tegen NRC. De online publicatie heeft nu alsnog geleid tot een onderzoek.

De anonieme auteur van het online stuk schrijft zelf ook slachtoffer te zijn geweest van de ongewenste avances van Van Drimmelen en nu „gerechtigheid” te willen „voor alle vrouwen die hun verhaal niet durven te doen of kunnen doen. Tot op heden heb ik nog veel last van de gevolgen van de dreigende houding van mannen zoals Frans van Drimmelen die gedekt worden door hun invloedrijke compagnons.”

‘Kingmaker’

Van Drimmelen geldt binnen D66 al jaren als ‘kingmaker’: als voorzitter van de talentencommissie van de partij scoutte en begeleidde hij jonge talenten, die daarna vaak op invloedrijke posities terechtkwamen. Volgens bronnen in de partij moest hij in oktober 2018 vertrekken als voorzitter van de talentencommissie vanwege de kwestie. Dat leidde toen niet tot verder onderzoek of zijn vertrek uit de partij. Integendeel: Van Drimmelen kon, tot grote frustratie van partijleden die de verhalen over hem kenden, doorgaan met invloed uitoefenen. Zo adviseert hij Sigrid Kaag en zat hij dit najaar nog bij een aantal van de selectiegesprekken met kandidaat-Tweede Kamerleden voor D66.

In een reactie op de website van D66 schrijft partijleider Sigrid Kaag dat ze het landelijk bestuur heeft gevraagd „een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen”. Ze hoopt dat de vrouw die anoniem haar verhaal deed zich meldt bij de partij.

De partij en Van Drimmelen waren donderdagochtend niet bereikbaar voor een verdere reactie.