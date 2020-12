CBS: oversterfte in tweede golf houdt aan

Vorige week stierven naar schatting 3.450 mensen in Nederland, vierhonderd meer dan verwacht in deze periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag op basis van voorlopige sterftecijfers en data uit voorgaande jaren. De kanttekening die CBS noemt is dat iedere winter het aantal overledenen toeneemt.

Mogelijk zorgt de coronapandemie voor een hoger dodental dan andere jaren. Er is elf weken op rij sprake van oversterfte. Sinds het uitbreken van de tweede golf eind september overleden opgeteld 4.700 meer mensen dan in voorgaande jaren, blijkt uit de cijfers. In de eerste golf lag de oversterfte naar schatting op 9.000.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er vorige week minder zorgbehoevenden, zoals bewoners van verpleeghuizen, zijn overleden. Vorige week stierven 1.200 mensen die zorg nodig hebben; in de week ervoor waren dat er naar schatting iets meer dan 1.300. Van de overige bevolking overleden afgelopen week ruim 2.200 mensen.

De sterfte nam vorige week bij zowel mannen als vrouwen licht toe ten opzichte van de week ervoor. In totaal stierven vorige week ongeveer evenveel mannen als vrouwen (ruim 1.700), terwijl in eerdere weken meer mannen dan vrouwen overleden.