De school van mijn dochter had gevraagd of we eten willen meegeven voor een inzameling voor de voedselbank. Ik kijk in de la en pak een grote chocoladeletter, zo’n lekkere van de banketbakker om de hoek. Mijn dochter van vier: „Nee mama, doe dat maar niet. Arme mensen houden niet van chocola.”

