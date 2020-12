Nog altijd ‘aanzienlijke obstakels’ te overwinnen bij Brexitonderhandelingen

De Europese Unie het Verenigd Koninkrijk onderhandelen donderdag verder over de Brexit, maar zijn nog altijd „ver van elkaar verwijderd”. Dat was de uitkomst van een diner dat werd bijgewoond door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Britse premier Boris Johnson en de hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost. Toch zal de Commissie naar verwachting donderdagochtend nog noodmaatregelen presenteren voor het geval de onderhandelingen niets opleveren.

Formeel hebben de Britten de EU al verlaten, maar per januari loopt ook de transitieperiode af. Met de onderhandelingen wordt gekeken of het mogelijk is om een Brexit zonder handelsakkoord te voorkomen, maar op een aantal punten (visrechten, handelsregels) is het tot nu toe niet gelukt om tot overeenstemming komen. De vraag is nog altijd of het wel mogelijk is om uit de impasse te komen. „We zullen tegen het eind van het weekend tot een besluit komen”, aldus Von der Leyen in een verklaring.

Volgens de Britse regering voerden Johnson en Von der Leyen een „eerlijk debat over de aanzienlijke obstakels” tijdens de onderhandelingen. Johnson liet weten „geen enkele route naar een mogelijke deal onverkend te laten”. Beide leiders zeiden dat de komende dagen doorslaggevend kunnen zijn.

Als de onderhandelaars er voor het nieuwe jaar niet uitkomen, komt er alsnog een No Deal-Brexit. Verschillende landen, waaronder Nederland, vindt dat Europa daar zo langzamerhand rekening mee moet houden. De verwachting is dat de Europese Commissie nog voor de aanvang van de EU-top om 13.00 uur donderdagmiddag een pakket noodmaatregelen zal presenteren.