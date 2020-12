‘Meneer Rutte, al wekenlang zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt en wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging!” Eind april werd een NOS-verslaggever nog publiekelijk weggehoond. Hoe dúrfde die gek? De suggestie wekken dat onze sociale onthouding een beloning waard was, was een moree l misdrijf. Stilzwijgend werd dit misdrijf staand regeringsbeleid. We hebben onze eigen Kerst verpest met ons gedrag. En als we zo doorgaan, zwaait er wat, nog daarvóór. Klakkeloos doet het kabinet alsof Covid-19 één collectieve marshmallow-proef is, het befaamde psychologische experiment waarbij kleuters een kwartier lang één marshmallow moesten weerstaan om er daarna twee te krijgen.

De versoepelingen eind mei hadden we volgens de premier „met elkaar verdiend”. Heerlijk, daar was hij, onze tweede marshmallow. Waarschijnlijk zijn Rutte en De Jonge ons dit verhaal van onthouding en beloning gaan voorspiegelen omdat onze zelfdiscipline in het voorjaar tamelijk sterk bleek. Maar is het wel zelfdiscipline, als je weet dat die eerste marshmallow dodelijk of chronisch-ziekmakend kan zijn, en je je klasgenootjes die ervan snoepten om je heen ziet neervallen?

Het was meer angst dan heroïek. En toch zitten we nu vast in dit verhaal. In deze beloningsmythe gaat het „uiteindelijk allemaal om gedrag”, zoals elke persconferentie dat erin ramt. Hierdoor heerst nu het gevoel dat de hele klas moet nablijven vanwege het gedrag van een handjevol Black Fridayzondaars.

De beloningsmythe creëert een valse tegenstelling tussen beleid en gedrag. Maar dat hele coronabeleid is toch bedoeld om dat gedrag te beïnvloeden? Verandert dat niet, dan is dat beleid domweg te zwak. Dan is er iets beters nodig dan een niet-handhaafbare aanbeveling over het aantal familieleden aan de kersttafel.

In de beloningsmythe is ziek worden, in quarantaine of lockdown moeten allemaal een kwestie van eigen schuld dikke bult. Of gevaarlijker: andermans schuld. Maar de laatste weken zag ik ook extreem voorzichtige kennissen positief testen. In strengere buurlanden stijgen de curves ook. Toch het koudere weer? Mondkapjes toch zinloos? Zelfs voor het verband met Black Friday is geen wetenschappelijke basis. Alles dan maar op een gebrek aan zelfbeheersing gooien legt een bom onder de samenleving. Toneelgroepen en cafés danken hun faillissementen straks aan Ikea-klanten. Baanverlies komt door middelbare scholieren. De dood van ouders door wintersporters.

We moeten af van het verhaal dat we onszelf over deze crisis zijn gaan vertellen, en terug naar het eerlijke besef van hoeveel we blijkbaar niet weten. Een heldere blik zonder verzachtend verhaal. We weten niet óf er een tweede marshmallow bestaat, en al helemaal niet of die verschijnt na een kwartiertje zelftucht. We weten alleen dat die vóór ons giftig is.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.