Duizenden therapeuten krijgen desinformatie over corona tijdens verplichte bijscholingen

Duizenden alternatieve therapeuten krijgen tijdens bijscholingscursussen desinformatie te horen over het coronavirus en vaccinaties. Tijdens de cursussen wordt onder andere de complottheorie gebezigd dat de nieuwe RNA-vaccins tegen corona bedoeld zijn om een ‘nieuw soort mens’ te creëren. Therapeuten volgen dergelijke nascholingen om accreditatiepunten te vergaren, zodat zij vergoed blijven door verzekeraars. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

De bijscholingen worden georganiseerd door een aantal grote koepelorganisaties voor alternatieve therapeuten, die moeten waarborgen dat zorgverleners aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toont zich in een reactie bezorgd. „Wij betreuren het dat deze beroepsorganisaties van alternatieve therapeuten een podium bieden aan deze desinformatie. Dit draagt zeker niet bij aan het bestrijden van de coronapandemie”, zegt een woordvoerder. De inspectie gaat waarschuwen waar desinformatie wordt verspreid door BIG-geregistreerde zorgverleners en er eventueel ook tegen optreden.

Een ‘nieuwe’ mens

De door verzekeraars erkende koepelorganisatie NIBIG promoot in haar nieuwsbrief aan 3.000 leden een cursus over „de gevolgen en de mogelijke gevaren” van het coronavaccin. Bij het NIBIG zijn onder meer bewegings- en psychotherapeuten aangesloten. Door de vaccins zou de mensheid „genetisch gemodificeerd” worden, met als bedoeling een ‘nieuwe’ mens te creëren die vermengd is met elektronica. „Bent u zuinig op uw genetische code?”, wordt de NIBIG-leden gevraagd, aangezien ze straks moeten kiezen voor of tegen vaccinatie. „Denk goed na over de consequenties van die keuze.”

De cursus die het NIBIG aanprijst, wordt gegeven door de 72-jarige Belg John Schulpen. In interviews laat hij zich introduceren als Belgische toezichthouder op de introductie van nieuwe medicijnen. Dat staat ook op zijn LinkedIn-profiel. Uit navraag bij deze toezichthouder blijkt dat hij die functie niet bekleedt. Iets dat Schulpen in een telefoongesprek erkent. Hij werkte in het verleden voor adviesbureau’s in de medische sector. Nu waarschuwt hij in lezingen en artikelen voor de risico’s van vaccinaties.

Volgens Schulpen wijzigen RNA-vaccins de genetische code van de mens. Een interview met hem op YouTubekanaal Blue Tiger is al meer dan 110.000 keer bekeken. In het blad Gezond Verstand, met een oplage van 100.000 exemplaren, publiceerde hij over de nieuwe coronavaccins die via „genetische modificatie” de mens zouden willen verbeteren.

Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen reageert afwijzend. „Het erfelijk materiaal van onze cellen bestaat uit DNA. Een RNA-vaccin kan zich hier niet in nestelen en dus ook niet tot genetische modificatie leiden”, aldus Huckriede. Ook andere risico’s van vaccinaties zijn volgens haar beperkt. „We zien bij vaccins bijna nooit gevolgen op lange termijn. Bij een bepaald vaccin tegen de Mexicaanse griep trad bij één op de 17.000 ingeënte personen slaapziekte op. Dat was echt een uitzondering.”

Lees ook: Wat weten we over mRNA-vaccins?

Volgens Pierre Capel is er „geen tweede golf” van coronabesmettingen. Beeld RBCZ

Coronacijfers in twijfel getrokken

Ook RBCZ, met zo’n 8.000 leden een van de grootste registratie- en certificeringsorganisaties voor alternatieve therapeuten, verspreidt desinformatie over corona en vaccinaties. Op een virtueel RBCZ-congres in oktober mocht oud-hoogleraar immunologie Pierre Capel 2.500 zorgverleners toespreken. Deelnemers ontvingen daar accreditatiepunten voor. In de presentatie toont Capel grafiekjes van het aantal doden en besmettingen in een aantal gemeenten. Het aantal doden blijft in de grafiek stabiel laag, terwijl het aantal besmettingen rap stijgt. Daaruit concludeert Capel dat er „géén tweede golf” is. Hij wijt alle „paniek” aan foutieve testresultaten.

„Capel trekt de verkeerde conclusie”, zegt Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Hij presenteert grafieken tot 28 september en stopt dus precies voordat de tweede golf qua overledenen toeslaat. Die sterftepiek is nu lager dan in het voorjaar. Dat komt doordat het virus nu rondgaat onder een ander deel van de bevolking. Ouderen en kwetsbaren zijn nu beter beschermd. Dat er in het najaar veel meer besmettingen zijn in verhouding tot het aantal doden, komt ook doordat er in het voorjaar amper werd getest”, aldus Albers.

Tijdens het RBCZ-webinar kreeg Capel ook de vraag voorgelegd of hij een van de nieuwe coronavaccins zou nemen. „Absoluut niet”, reageerde hij. „Het is genetische modificatie”, zei Capel. „Het vervelende is dat je genetisch een Covid-eiwit in jouw genetica gaat inbrengen.”

Erfelijk materiaal

Hoogleraar vaccinologie Huckriede: „Ik vermoed dat hij bedoelt dat de RNA-vaccins erfelijk materiaal van het virus in onze cellen inbrengen. Maar bij iedere virusinfectie, ook bij corona, komt er erfelijk materiaal van een virus in onze cellen. Het blijft daar een poosje hangen en wordt dan afgebroken”, aldus Huckriede.

Ze zegt het „zorgelijk” te vinden dat een arts als Schulpen en een emeritus hoogleraar als Capel beweringen doen op terreinen waarop zij geen experts zijn. „Heel veel mensen zijn nu op zoek naar informatie over vaccins. Artsen en hoogleraren worden extra vertrouwd, dus zij hebben ook een extra verantwoordelijkheid om betrouwbare uitspraken te doen.”

Capel hield 23 juni ook een nascholing voor alternatieve artsen die zijn aangesloten bij de AVIG. De 241 AVIG-leden zijn voornamelijk homeopaten en natuurartsen. Hierin suggereert Capel dat het coronavirus nauwelijks slachtoffers maakt en dat lockdown-maatregelen niet helpen tegen de verspreiding ervan. In een reactie laat Capel weten nog steeds achter al zijn uitspraken te staan.

Wereldwijd complot

Alternatieve therapeuten die zich bij koepelverenigingen hebben beklaagd over de misleidende corona-nascholingen kregen nul op rekest. Sommige klagers kregen zelfs als reactie van koepels te horen dat corona onderdeel uitmaakt van een wereldwijd complot om de bevolking te onderdrukken, blijkt uit correspondentie.

Een woordvoerder van verzekeraar ONVZ zegt het „zorgelijk” te vinden dat er onjuiste informatie wordt verspreid. „We toetsen doorlopend de beroepsorganisaties en ondernemen actie bij misstanden”, aldus de woordvoerder. „Ook in dit geval zullen we contact zoeken met beroepsorganisaties.”

Tegenover NRC reageren de koepels verschillend. NIBIG-directeur Jennie Verbeek organiseerde met haar lesinstituut Prevenzis de antivaccinatienascholing en promootte die via het NIBIG. Zij staat nog steeds achter de inhoud van de cursus. Het is volgens haar belangrijk dat ook „andere meningen” over vaccineren worden „gehoord”.

Directeur Willemieke van Kooten van RBCZ betreurt de discussie die is ontstaan nadat zij Capel voor therapeuten van haar koepel over corona en vaccins liet praten. „Een paar minuten van tevoren vroeg hij of hij wat over corona mocht zeggen. Daar heb ik mee ingestemd. Achteraf gezien was dat geen goed idee”.

De verhandeling van Capel over het ontbreken van een tweede golf en zijn opmerkingen over de vaccins leidden volgens haar tot „oproer” en „heel veel” reacties. „Hele positieve en hele negatieve”, aldus Van Kooten, die wil benadrukken dat RBCZ zich aan alle coronavoorschriften houdt. Ze zegt ‘tegengeluid’ belangrijk te vinden. „Maar dat had beter niet tijdens dit webinar gekund.”

Coronacijfers 8.793 mensen testten positief

Het RIVM heeft het hoogste aantal positieve coronatests in ruim een maand binnengekregen. 8.793 mensen testten positief. Het was sinds 2 november niet meer voorgekomen dat meer dan achtduizend mensen te horen kregen dat ze besmet zijn. Het cijfer ligt ook ruim boven het gemiddelde van de zeven dagen tot en met gisteren (6.391). Het dodental liep op met 61. Doordat niet iedereen met klachten zich (direct) laat testen en positieve tests soms met vertraging worden doorgegeven aan het RIVM, laten de dagelijkse besmettingscijfers altijd enige schommelingen zien. Het zevendaags gemiddelde stijgt al ongeveer een week. Infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het RIVM schreef dat woensdag toe aan een aantal factoren, waaronder een toename in het aantal tests die mogelijk verklaard kan worden door een hogere testbereidheid, verbeterde opsporing in het bron- en contactonderzoek. In totaal liggen er 1.648 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 469 op de IC. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de voorbije maand.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven