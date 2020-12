Airbnb ruim verdubbeld in waarde na beursgang

Airbnb is donderdag bij de beursgang in één klap meer dan verdubbeld in waarde. De aandelen gingen tegen een uitgiftekoers 68 dollar (56 euro) per stuk naar de Nasdaq-beurs, waarmee het woningverhuurplatform een totale waarde van 47 miljard dollar kreeg toegekend. Bij de opening van de handelsdag verdubbelden de aandelen ruim in waarde, van 68 naar 146 dollar. Daarmee werd het Airbnb in één klap bijna 101 miljard dollar waard.

De koerssprong is opmerkelijk voor het bedrijf, dat door de coronacrisis dit jaar juist hard is geraakt. Drie jaar geleden werd, op basis van een private financieringsronde, de waarde van Airbnb nog geschat op 31 miljard. Maar in april van dit jaar gingen financiers bij een nieuwe ronde uit van nog maar 18 miljard. Dat is nu dus vervijfvoudigd.

Beursgangen of ‘Initial public offerings’ (IPO’s) van techbedrijven doen het zeer goed de laatste tijd. Woensdag nog explodeerde de koers van maaltijdbezorger Doordash met 78 procent bij zijn beursgang. Daarmee werd Doordash ruim 71 miljard dollar waard - vier keer zoveel als waar tijdens een financieringsronde nog maar een half jaar geleden van werd uitgegaan. Het bedrijf is nu meer waard dan dan voedingsmiddelenreus Kraft-Heinz.

Er komen nog meer IPO’s aan deze maand. Videogamemaker Roblox gaat nog naar de beurs, net als kredietverlener Affirm en ContextLogic, de moeder van de online-retailer Wish.

Op Wall Street rees volgens persbureau Bloomberg wel kritiek op de beursgang van Airbnb. Want als de koers zó explodeert, dan had de introductieprijs wellicht ook hoger kunnen zijn. Dan was voor het bedrijf zelf en zijn verkopende aandeelhouders meer geld binnengehaald. Airbnb’s beursgang wordt begeleid door zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

