Zo vieren deze mensen Kerst dit jaar

‘De hele maand komen er mensen eten ’

Lucinda Douglas (50) uit Apeldoorn

„In plaats van één groot diner te organiseren, verspreid ik onze gasten over vijftien kleinere kerstdiners. De hele maand komen er mensen eten en vieren we samen de geboorte van Jezus.

„Ik houd van koken, dus ik kan me dit jaar uitleven. Ik hoef niet eindeloos na te denken over hét kerstmenu, dit jaar maak ik allerlei verschillende gerechten. Ik kom uit Zuid-Afrika en houd van pittig eten, maar ik pas de keuken op de smaak van mijn gasten aan. Italiaans, Hollandse pot of Balti, een Indiaas gerecht. Ik verheug me erop om meerdere avonden met een kleine groep mensen aan tafel te zitten, zo heb ik veel meer tijd voor iedereen.

„We nodigen vooral mensen uit die we niet goed kennen, ik heb een hele lijst samengesteld. Een vrouw die al twee jaar in de straat woont, maar met wie ik nog nooit heb gesproken. Iemand die ik elke zaterdag tegenkom op de markt. Ik vind ze overal hoor! In de kerk zie ik per jaar wel honderd mensen die me interessant lijken, maar ik spreek ze nooit. Nu vraag ik gewoon: ‘Kom je eten?’ Ze zeggen eigenlijk altijd ja.

„Onze drie kinderen (26, 22 en 14) zijn ook bij de diners. Ze zijn op een leeftijd dat ze goede gesprekken moeten leren voeren, vind ik. Ik wil ze laten zien dat iedereen een interessant verhaal heeft, als je maar bereid bent goed te luisteren. Hopelijk leren ze zo ook om niet snel te oordelen over een ander. Iedereen heeft zijn eigen challenges in het leven.

„De gasten krijgen een mooie uitnodiging, het kerstdiner is van vijf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. Ik hou niet van etentjes die te lang duren. Ik denk dat ik een combinatie heb van Afrikaanse hartelijkheid en Hollandse duidelijkheid. Niemand vindt die eindtijd vreemd, mensen reageren daar juist goed op. Ze kunnen eventueel nog iets anders plannen op de avond, na het eten naar de film gaan. Als het écht gezellig is, nodig ik ze in de zomer nog een keer uit.” (CV)

‘Het gaat om aandacht hebben voor elkaar’

Ibu Koike Hess (32) uit Amsterdam

„Sinds zes jaar organiseer ik op Eerste Kerstdag een groot gratis diner, op vier verschillende locaties in het Amsterdamse Westerpark. Vorig jaar waren er 450 mensen en 125 vrijwilligers.

„Het begon als een diner voor dak- en thuislozen, maar inmiddels is iedereen die behoefte heeft aan warm eten en gezelligheid welkom. Mensen die eenzaam zijn, klanten van de voedselbank, daklozen, mensen die onder bewind staan of alleenstaande ouders zonder budget.

„Het gaat uiteindelijk niet om het eten, maar om aandacht hebben voor elkaar. Samen met mijn partner Steven van Heynongen wilde ik een plek creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Aan het eind krijgen mensen een kerstpakket mee, gevuld met eten, doucheproducten, bioscoopbonnen, chocolade.

„Op zo’n avond zie je dat er nog veel armoede is in Amsterdam, maar ook de bereidheid om voor elkaar klaar te staan. Iedereen verdient een zorgeloze, fijne Kerst.

„Dit jaar kan het diner niet doorgaan, dus organiseren we in plaats daarvan een soort kerstmarkt. Mensen kunnen langs de kramen lopen en eten proeven, zoals erwtensoep en andere winterse gerechten. Ze kunnen maaltijden afhalen en een kerstpakket meekrijgen. Het moet een soort ‘drive-through’ worden, maar dan lopend. Mensen melden zich online aan en krijgen een tijdslot. Mondkapje op, een looproute volgen en anderhalvemeter afstand houden. We houden ons aan de regels, ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een gevoel van onveiligheid. En ik wil geen coronabrandhaard worden. Al zou dat wel zichtbaar maken hoeveel mensen hierop afkomen en dit soort initiatieven nog nodig hebben.

„We kunnen op de markt in het park in totaal vierhonderd mensen bedienen. Dit jaar zijn we minder met gastvrijheid bezig en meer met logistiek, met alles in goede banen leiden. Als iemand niet alleen wil zijn met Kerst, kunnen we diegene koppelen aan een ‘kerstbuddy’, iemand om samen thuis Kerst mee te vieren.” (CV)

‘Uit de hele buurt en van heinde en ver komen mensen hier kijken’

Trudie Kissen (52) uit Budel-Schoot

„Vijfendertig jaar geleden nam mijn schoonvader zijn eerste lichtslang mee uit Singapore. Door de jaren heen heeft hij al zijn kerstversieringen zelf gemaakt. Het begon met ornamenten, waar hij de lichtslangen dan omheen bond. Inmiddels heeft hij een complete kersttuin: een schommelende kerstman tussen twee champagneglazen, een kabelbaan met stoeltjes en bewegende kerstpoppetjes erin, een trein, een iglo met hertjes, pinguïns en ijsberen erbij.

„Dit jaar komt er een ‘kermisplein’ bij, omdat de kermis die hier normaal voor de deur staat, is afgelast. Hij had al eens een zweefmolen gemaakt, een reuzenrad, een zeppelin en een drumband met djembé, gitaar en saxofoon. Wij hebben er een draaimolen en nog een andere attractie bijgekocht.

„Ieder jaar is hij weer weken met de tuin bezig. Sinds een paar jaar kan hij vanwege zijn gezondheid, hij heeft copd en longemfyseem, niet veel nieuws maken, dus doet hij vooral reparaties. Van het knutselen krijgt hij energie, zegt hij.

„Drie maanden voor Kerst krijgt de hele familie een uitnodiging om eind november samen met hem de kersttuin op te bouwen. Alle kinderen, kleinkinderen, neven en nichten komen helpen, mijn schoonmoeder zorgt voor koek en zopie.

„Het is gezellig, maar ook hard werken. Tussendoor lunchen we normaal gesproken met de hele familie binnen, we eten Chinese tomatensoep en Mexicaanse bonensoep. Dit jaar moet dat onder de carport. We bouwen die dag alles op, de dagen erna checkt mijn man alle stroompunten.

„Op 7 december gaat de verlichting voor het eerst aan. Dat is een spannend moment. Springt alles aan, beweegt alles goed? Het heet hier het Vogelsplein, maar in december noemen we het ’t Enecoplein, omdat de versiering zoveel stroom kost. Mijn schoonmoeder kan die maand ’s avonds niet koken, omdat de stroom er dan uit klapt. Zij en mijn schoonvader eten in december warm met de lunch en ’s avonds een boterham.

„De hele buurt en omstreken komt kijken, soms is het filerijden hier. Er kwamen zelfs mensen uit Zwolle langs, ze hadden een filmpje op sociale media gezien.” (CV)

‘Terug naar de kern, ik vind het wel lekker zo’

Rosan van der Zee (24), Hellevoetsluis

„Ik zou dit jaar of volgend jaar uit huis gaan, maar door corona heb ik dat uitgesteld. Ik vind het een te onzekere tijd om op mezelf te gaan wonen – ben bang dat ik dan gauw vereenzaam. Mijn zus woont ook weer thuis, haar relatie is net uitgegaan. Nu kunnen we Kerst dus juist wel met z’n allen vieren, want we zijn ineens weer één huishouden.

„Ik ga met de ‘pizzerette’ aan de slag, dat is net zo gezellig als gourmetten, maar dan lekkerder. Iedereen stelt zijn eigen mini-pizza samen en die gaan dan in een kleine steenoven. Op tafel staan bakjes met beleg: uitjes, champignons, paprika, zalm, ansjovis, garnalen en geraspte kaas.

„We vierden Kerst altijd al met alleen ons eigen gezin en eventuele aanhang. Mijn oma’s zijn overleden en de rest van de familie woont verspreid door het land. Het contact is prima, maar niet superintensief. Volgens mij is er ooit stilzwijgend afgesproken dat we het elkaar niet aandoen om samen te komen en dat het dan gezellig móét zijn.

„We houden het dus klein. Er komt een kerstboom met lichtjes, voor iedereen een paar cadeautjes eronder. Die kopen we dit jaar online. Mijn zus en ik hebben nu allebei geen relatie, dus we zijn voor het eerst sinds lange tijd weer met z’n viertjes. Ik vind het wel lekker, terug naar de kern.” (CV)

‘We hebben al in geen jaren meer een kerstboom opgetuigd’

Susan Scheepers (51) uit Geldrop

„De laatste keer dat we thuis, in Nederland, Kerst vierden, is al zo’n twaalf jaar geleden. We gaan altijd met het gezin, mijn partner en onze drie kinderen (17, 16 en 15 jaar) naar Oostenrijk om te skiën. De eerste jaren met de caravan, sinds 2012 hebben we er een eigen huis.

„Al jaren komen er een heleboel neven en nichten skiën. Sommigen hebben inmiddels een relatie, die komen dan ook mee. Soms zijn we wel met veertien of zestien man en moeten we wat extra matrassen naar de woonkamer slepen.

„De wekker gaat altijd om zeven uur. Er gaat dan een enorme lading broodjes in de oven. Om half negen ’s ochtends staan we met de hele club als een van de eersten op de piste.

„Op kerstavond zorgen we voor iets extra lekkers. Konijnenbouten of rolletjes beenham met honing-mosterdsaus, die nemen we mee van de slager uit Nederland. En een goed glas wijn erbij voor de oudsten. Om negen uur, óók op Kerstavond, ligt iedereen er weer in. ’s Ochtends willen we weer vroeg aan de bak.

„Dit jaar gaan we waarschijnlijk niet. En áls we gaan, dan met ons eigen gezin. De kinderen weten nog niet of ze daar trek in hebben, zonder de gezelligheid van al die neven en nichten. En dan zijn ze eindelijk zo oud dat ze naar de après-ski mogen – zijn alle cafés en restaurants dicht.

„Als we in Nederland blijven, organiseren we op Tweede Kerstdag een klein etentje met mijn familie. Verder hebben we nog geen idee. Een kerstboom hebben we al in geen jaren meer opgetuigd. Ik moet de zolder maar eens op om te kijken wat daar eigenlijk aan kerstspullen ligt. Ik denk niet dat de lichtjes het nog doen.” (RvD)

‘De druk om het tijdens Kerst supergezellig te hebben is groot hier’

Koh Okuno (20) uit Amsterdam

„Ik kom oorspronkelijk uit Japan, maar samen met mijn familie – mijn vader, moeder en zus – woonde ik sinds mijn vierde in Chiang Mai, in Thailand. Nu woon ik al bijna drie jaar in Nederland, dit jaar rond ik mijn bachelor af aan de Amsterdam University College.

„Afgelopen kerstvakanties ging ik telkens terug naar Thailand. Al is Kerst in Azië niet zo’n big thing als hier in het Westen. Mijn oma komt soms op bezoek vanuit Japan, dan gaan we met het hele gezin de bergen in, naar een resort in Chiang Dao – op een uurtje rijden van Chiang Mai. Wandelen, lezen, lekker eten. Er hangt wel wat kerstdecoratie, maar dat is het.

„Dit jaar blijf ik tijdens Kerst in Amsterdam. Half maart ben ik vanwege corona halsoverkop naar Thailand vertrokken. Pas in de zomer, tegen het begin van het nieuwe studiejaar, kwam ik weer terug. Gelukkig waren alle lessen online te volgen. Ik ben dit jaar dus al zo’n vijf maanden bij mijn ouders geweest.

„Een andere reden om niet te gaan is dat ik in Thailand twee weken in quarantaine moet. En anders dan in Nederland mag dat niet thuis, maar moet je naar een daarvoor bestemd hotel, dat je zelf moet betalen. Al met al zou zo’n reis me 2.000 tot 3.000 euro kosten. En het heeft sowieso weinig zin, want na twee weken beginnen mijn lessen in Amsterdam alweer.

„Volgens mij is de druk om het tijdens Kerst supergezellig te hebben hier heel groot. Al die reclames en die kerstfilms. Mijn moeder heeft lang geleden tijdens haar studie een jaar in Parijs gewoond en zei: ‘Nergens kun je je zo eenzaam voelen als tijdens de Kerst in Europa.’

Ze is daarom wel een beetje bezorgd om mij en heeft me al meerdere malen op het hart gedrukt: ‘Zorg dat je afspraken hebt!’ Ik ga in de twee weken dat ik vrij ben wat mensen opzoeken, en ben met Kerst uitgenodigd bij ouders van vrienden. En eerlijk gezegd: een beetje niksen is ook best lekker.” (RvD)

‘We nodigen de hele familie uit voor een Zoom-meeting’

Els Corstens (51) uit Hulsel

„Ik kom uit een groot Brabants gezin, met vijf broers en drie zussen. Eerste Kerstdag vieren we altijd samen, ook nadat onze ouders waren overleden. Met alle kinderen van mijn broers en zussen, plus aanhang, zijn we dan al snel met zo’n dertig man.

„Mijn oudste zus heeft een grote verbouwde boerderij in Esbeek, bij mij in de buurt, daar passen we wel in met z’n allen. Wie wil kan er blijven slapen. Iedereen maakt wat te eten, mijn oudste zus maakt het hoofdgerecht en het familieservies van onze moeder wordt uit de kast gehaald.

„We komen in de middag bij elkaar en gaan met een grote club naar de bioscoop. Het liefst naar de nieuwste James Bond, die komt vaak rond Kerst uit. Na het diner zit een groepje nog tot diep in de nacht te pokeren.

„Dit jaar is alles anders. We nodigen de hele familie uit voor een Zoom-meeting op Eerste Kerstdag, tussen vijf uur ’s middags en zeven uur ’s avonds. We vragen de neven en nichten een filmpje te maken over waar ze mee bezig zijn – studie, werk, of wat er zoal speelt – en wat hun plannen zijn voor het nieuwe jaar. Ik heb een neef die in Frankrijk woont met zijn vriendin, maar ik heb haar nog nooit gezien. Ik zou het leuk vinden als zij laten zien hoe ze wonen. Een andere neef woont in Londen, en kan niet naar Nederland komen. Er zijn ook jonge kinderen die nog op de basisschool zitten bij, ik ben zo benieuwd hoe zij deze periode ervaren!” (RvD)

‘De hele dag met zijn allen in één ruimte, dat benauwt me’

Tjebbe Venema (34) uit Amsterdam

„Ik vind de feestdagen altijd zo geforceerd. Mijn ouders zijn gescheiden, dus moet alles twee keer, en dan ook nog een dag met mijn schoonfamilie.

„Drie lange dagen met veel eten en veel zitten – ik ben altijd blij als het weer achter de rug is. Die druk, dat het gezellig móét zijn, is dezelfde die ik voel met oud en nieuw. Voor veel geld koop je een kaartje voor een feest en dat móét dan ook heel leuk zijn.

„Ik mag mijn familie graag, er zijn geen spanningen, maar ik heb niks met die algehele lamlendigheid. ’s Middags komen we al bij elkaar, om drie uur zit je je vol te stoppen met taartjes, en dat non-stop eten gaat vervolgens de rest van de avond door.

„De hele dag met z’n allen in één ruimte, dat benauwt me ook. Ik wil naar buiten, wil kunnen sporten. Maar ik moet eraan meedoen, er is geen ontsnappen aan. Ik denk dat het niet wordt gewaardeerd als je niet meedoet.

„Tijdens de feestdagen merk ik hoe zeer ik gesteld ben op ruimte en tijd voor mezelf. Dus als het dit jaar allemaal niet doorgaat, dan vind ik dat prima. Mijn ideale Kerst ziet er als volgt uit : uitslapen, fietsen, of hardlopen. Lekker eten met mijn vriendin en veel aandacht voor elkaar hebben. Ik zou van tevoren geen plan maken en de dag gewoon op z’n beloop laten.” (CV)

‘Twee stemmen en een gitaar, meer hebben we niet nodig’

Peter van Vleuten (60) uit Bergen

„Mijn vriendin Helen Botman en ik zijn allebei muzikant en sinds een paar jaar geven we met Kerst een kerstconcert in de Ruïnekerk in Bergen. Love Letters, heet het.

„Het is een soort verhalenconcert. Mensen mogen van tevoren een brief insturen voor iemand: hun geliefde, hun moeder, een vriend. Die lezen wij dan voor en zo werken we toe naar een lied: een nummer van onszelf, of van James Taylor, Joni Mitchell, Leonard Cohen – die sfeer.

„Het is waanzinnig. De kerk is tot de nok toe gevuld, en toch voelt het concert intiem. Soms is het emotioneel. Een vrouw die haar vriendin de liefde verklaart, een zoon die zijn moeder troost omdat ze haar echtgenoot is verloren, een oude vrouw die haar man bedankt omdat hij voor haar klaarstond toen ze ziek was.

„Toen de coronacrisis begon, zijn we meteen begonnen met het livestreamen van onze optredens, vanaf onze rode sofa. De Red Couch-concerten, noemden we ze. Die overstap hadden we snel gemaakt. We hoefden natuurlijk niet van heel groot naar heel klein. We waren altijd al klein. Twee stemmen en een gitaar, meer hebben we niet nodig.

„Het publiek kan tijdens die onlineconcerten reageren via een chatfunctie. Het grappige is dat sommige mensen elkaar zo ook hebben leren kennen, via dat chatten. Verbondenheid voelen via een scherm – het kan dus wel. Met de Kerst doen we een Love Letters vanaf de rode sofa. De eerste brieven hebben we al binnen.” (RvD)

‘Na Eerste en Tweede Kerstdag doen we een derde en een vierde’

Toos Walhof (88) uit Goor

„Ik heb vier zonen die elk jaar met hun hele gezin bij mij Kerst komen vieren. Behalve in 2016, toen kreeg ik twee nieuwe heupen, en hebben de jongens me opgehaald om bij een van hen thuis te eten.

„Ik heb ook nog een dochter die in Portugal woont, het lukt haar vaak niet om erbij te zijn. En zeker nu heeft het niet zoveel zin om voor die paar dagen hiernaartoe te komen rijden. Vliegen vindt ze in coronatijd te gevaarlijk – gelijk heeft ze.

„Ik maak met Kerst altijd het hoofdgerecht, hazenrug of hertenbout bijvoorbeeld. We zijn dol op wild. Daar doen we dan rode kool en spruitjes bij, heel traditioneel. En puree of aardappeltjes. De jongens kunnen ook allemaal goed koken, zij zorgen voor het voorgerecht en het toetje. Gourmetten doen we nooit. Al dat gepruts met die bakjes. Ik houd meer van de gezelligheid van grote pannen op het vuur.

„Dit jaar zullen we Kerst moeten opsplitsen. Behalve een Eerste en een Tweede Kerstdag doen we nu ook maar een derde en een vierde. Vermoeiend vind ik dat niet hoor, ik doe sowieso nog alles zelf. Ik fiets en rijd in mijn auto. En de gezelligheid met de jongens en hun gezinnen gaat natuurlijk voor. Uitrusten kan ik daarna wel weer.” (RvD)