Waarom gaan de groene managers weg bij Shell?

Gaat de verduurzaming van Shell niet snel genoeg? Of is het vertrek van meerdere managers die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie het gevolg van een eerder aangekondigde reorganisatie? Dat is de vraag na berichtgeving in de Financial Times die „een golf” van (binnenkort) vertrekkende duurzaamheidsmanagers meldt.

In elk geval is duidelijk dat hun vertrek plaatsvindt in aanloop naar de presentatie in februari van de nieuwe strategie van het olieconcern, waarin ook de verduurzaming een rol speelt. Volgens de FT zouden managers tevergeefs hebben aangedrongen op een groenere koers, terwijl het topmanagement vasthoudt aan het huidige beleid van het concern.

Een van de vertrokken managers is Katherine Dixon, die een belangrijke rol speelt in de strategie rond Shells transitie. Zij werkt nu bij het Internationale Energieagentschap (IEA) en die organisatie heeft volgens haar, zo citeert de FT, „ongelofelijk veel potentie om leiding te geven aan de mondiale energietransitie”.

Een woordvoerder van Shell gaat woensdag in tegen het beeld dat de Britse krant neerzet. Dat er onenigheid is over de verduurzamingsstrategie zegt hij „niet te herkennen”.

Shell blijft de komende jaren zijn winst vooral uit olie en gas halen

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden heeft zich eerder uitgesproken voor een versnelling van investeringen in hernieuwbare energie (zoals zon en wind). In de afgelopen jaren ging minder dan 3 procent van de investeringen naar verduurzaming. Tegelijkertijd heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat Shell de komende jaren vooral zijn winst uit de olie- en gasbusiness blijft halen.

Vorig jaar benadrukte de Nederlandse topman nog dat zijn grootste angst was dat het bedrijf de activiteiten in de olie- en gasbusiness te vroeg („prematuur”) zou staken. Bronnen melden aan NRC dat er ook managers zijn die, wijzend op de afnemende oliereserves bij Shell, juist ontevreden zijn over de inspanningen op het olie- en gasfront.

Bronnen bij Shell bevestigen echter ook dat er onvrede is over het tempo van de vergroening en ook over het uitblijven een duidelijke strategie. Lichtend voorbeeld voor veel mensen is BP dat dit jaar aankondigde in 2030 40 procent minder olie en gas op te pompen. Maar onvrede over de verduurzaming hoeft zeker niet de enige reden voor het vertrek van de duurzaamheidsmanagers te zijn. Sowieso vertrekken veel managers momenteel. Shell kondigde dit najaar een sanering aan, genaamd Project Reshape, waardoor in twee jaar 9.000 van de 83.000 banen verdwijnen. Managementlagen worden geschrapt en mensen maakten gebruik van vertrekregelingen.

Toch verbaast het Mark van Baal van de financiële actiegroep Follow This niet als er intern onvrede over de verduurzaming van Shell bestaat. „Het topmanagement geeft toch altijd de indruk op dat vlak op de rem te staan. Ik weet dat er veel mensen, vooral jongeren, binnen Shell zijn die vinden dat het anders moet.”

Shell, benadrukt Van Baal, was het eerste energiebedrijf dat in 2017 met klimaatdoelstellingen voor 2050 kwam. „Het concern nam daarbij ook verantwoordelijkheid voor de uitstoot van zijn producten. Maar het verzoek in onze jaarlijkse resolutie om mee te doen aan het Akkoord van Parijs – dat is nu niet het geval - wordt steeds terzijde geschoven.”

Steun van beleggers

Een toenemend aantal beleggers heeft zich achter de resolutie van Follow This geschaard. Wereldwijd neemt de druk op de grote oliebedrijven toe om met duidelijke klimaatdoelstellingen te komen. Dit jaar gaf 14,4 procent van de aandeelhouders aan dat Shell zich aan Parijs moet houden, tegen 5,5 procent in 2018. Het concern zelf raadt de resolutie bij elke aandeelhoudersvergadering af. „Ik vroeg Van Beurden dit jaar of hij in elk geval kon zeggen dat de emissies bij Shell in 2030 lager zijn dan nu het geval is. Dat was nog te vroeg om nu al te zeggen, kreeg ik als antwoord.”

De berichtgeving in de Britse zakenkrant komt op een pikant moment. Niet alleen vanwege de genoemde strategie waarmee Shell in februari komt. Het concern moet zich momenteel verweren in Den Haag voor een rechtszaak die door Milieudefensie is aangespannen. De milieuorganisatie eist dat Shell zich aan ‘Parijs’ houdt en zijn uitstoot binnen tien jaar met 45 procent vermindert.

Volgens de advocaat van Shell mist de zaak de juridische basis omdat Shell het Akkoord van Parijs niet sloot. Dat is immers een akkoord tussen landen. En met een snelle gedwongen emissieverlaging door Shell is het klimaat volgens de advocaat niet geholpen. Beperkt Shell zijn productie, „dan springt een ander bedrijf in dat gat”.