Waarom Bob Dylan een kwart miljard kost

Lang geleden, in 1992, deed zich op de Amsterdamse beurs een opmerkelijk fenomeen voor. Het Philips-concern beschikte over een aparte beursnotering voor platendochter Polygram. Die dochter was zo in trek dat zij in dat jaar meer waard werd dan heel Philips zelf.

Zo onaantastbaar waren muziekrechten destijds. En hoe het afliep, weten we nu. Internet, met de vroege pioniers als Napster en Gnutella, holde de muziekindustrie uit. Eerst op de rand van de illegaliteit, later formeel door bijvoorbeeld Spotify of Apple Music.

Hoe gingen muzikanten en hun platenbazen daarmee om? Het verdienmodel veranderde. Was tot ver in de jaren negentig een live-concert een vaak verliesgevende manier om muziek te verkopen, nu werd de muziek een manier om een concert te verkopen. De muziek zelf ging van duur naar spotgoedkoop. De concerten van goedkoop naar peperduur.

David Bowie bleek bij het begin van deze revolutie niet alleen een muzikale visionair. Hij voorzag de uitholling van de inkomsten uit royalties over zijn muziek door internet al in 1997. En bracht een obligatielening uit op basis van de inkomstenstroom uit royalties. Met zijn Bowie-bond, sindsdien een begrip op de financiële markten, maakte Bowie in één keer zijn rechten te gelde, terwijl de beleggers bleven zitten met een stroom aan royalty-inkomsten die hoogst onzeker werd.

Op dit moment houden royalties en concerten elkaar zo’n beetje in evenwicht. Volgens de organisatie van onafhankelijke muziekproducenten (onder voorzitterschap van ABBA-voorman Björn Ulvaeus) brengen royalties en aanverwante inkomsten nu jaarlijks ruim 25 miljard euro op. Concerten en aanverwante inkomsten bijna 23 miljard. Maar twee ontwikkelingen kunnen dat weer veranderen.

Na de magere jaren is er straks weer meer geld met muziek te verdienen

Dit jaar is er vrijwel geen concert meer gegeven, terwijl streaming in de lift zit. De streamers zelf – naast Spotify en Apple ook Amazon en Google – worden gezien als een machtig oligopolie: een handvol reuzenaanbieders met bijbehorende marktmacht. Maar wat als zo’n concentratie zich ook bij de bezitters van de royalties voltrekt?

Dát maakt Bob Dylans verkoop van de rechten op zijn muziek, voor een kwart miljard euro, zo interessant. De koper is Universal Music, waarin via een omweg ook het eerder genoemde Polygram is beland. En er zijn meer grote deals: Stevie Nicks (Fleetwood Mac) verkocht haar royaltyportefeuille, de muziek van Taylor Swift ging in andere handen over. En naast mega-uitgevers als Universal, Sony en Warner ontstaan nu grote beleggingsfondsen in royalties. Waaronder het Londense Hipgnosis. Dat kocht al voor 800 miljoen euro aan royalties bij elkaar, volgens The Economist via belangen in 8 van de 25 meest gedraaide songs op Spotify.

Dat suggereert een hardere machtsstrijd over de opbrengsten van streaming. En, aannemelijk, een nog meedogenlozer jacht op iedereen die ook maar een snipper van een song gebruikt op YouTube of Instagram. De Amerikaan Rick Beato, bekend van zijn analyses van popsongs op zijn Youtube-kanaal, werd door Sony verplicht al zijn inkomsten af te staan van een filmpje waarin hij tíén seconden van een Beatle-song zélf speelde op zijn gitaar. Hij getuigde erover tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres.

Artiesten, en vooral hun uitgevers en nu dus ook beleggers, weten zich inmiddels verzekerd van hun toekomst. Sinds 2011 blijven de rechten intact tot wel 70 jaar na de dood van de artiest. De muziek van een veelbelovende songwriter van 20 jaar, die 80 jaar oud wordt, houdt in principe tot het jaar 2150 zijn rechten. Tegen die tijd is er, om bij Bowie te blijven, vast al Life on Mars.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.