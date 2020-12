Voormalig ING-topman Hamers wordt alsnog vervolgd

Het Openbaar Ministerie moet voormalig ING-topman Ralph Hamers alsnog vervolgen in een grote witwaszaak, die de bank eerder voor 775 miljoen euro schikte. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald.

Het hof deed woensdag uitspraak in een zogeheten artikel-12-procedure, aangespannen door de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van financieel activist Pieter Lakeman. De uitspraak is een klap voor ING, dat met de schikking de zaak dacht te hebben afgedaan.

In 2018 kocht de bank met de schikking strafvervolging af wegens faciliteren van witwassen en overtreding van antiwitwasregels. Het OM concludeerde in het strafonderzoek dat hieraan voorafging, Houston, dat de bank „breed falend” beleid had gevoerd. Als onderdeel van de schikking ontkwam ING ook vervolging in andere witwaskwesties in de periode van 2010 tot september 2018. Schuldigen werden niet hoofdelijk aangewezen, wat onder meer in de landelijke politiek hoog werd opgenomen.

Goedkeuring top

Verschillende gedupeerden waren het met deze afdoening oneens en begonnen een artikel-12-procedure om vervolging alsnog af te dwingen. Zo was Pieter Lakeman van mening dat te beperkt onderzoek is gedaan naar het systeem waarmee ING witwasmeldingen selecteerde. Dat zou zijn toegesneden op de hoeveelheid werk die medewerkers aankonden. Hierdoor konden verschillende witwaszaken passeren zonder ingrijpen van de bank.

Lakemans stichting SOBI meent dat leidinggevenden op de hoogte moeten zijn geweest van dit systeem en daar goedkeuring voor hebben gegeven. Volgens het hof is de „conclusie gerechtvaardigd dat de top van ING op de hoogte was” van de „tekortkomingen” in het antiwitwasbeleid „in de door het onderzoek Houston bestreken periode”. Tegen een besluit in een artikel-12-procedure is geen beroep mogelijk.

Eerder dit jaar oordeelde het hof al dat Ralph Hamers verhoord mag worden over het faciliteren van witwassen onder zijn bestuur. De voormalig ING-topman – nu bestuursvoorzitter bij de grote Zwitserse bank UBS – probeerde via een wrakingsverzoek dat verhoor nog tegen te houden. Het Hof ging daar eind augustus niet in mee.

Toen het verhoor uiteindelijk plaatsvond, kwam wel de advocaat van Hamers, maar de bestuurder zelf bleef weg. Het hof neemt het de voormalig ING-topman kwalijk dat hij niet „publiekelijk verantwoordelijkheid” heeft genomen „voor zijn handelen”.

Tweede procedure

In een andere artikel-12-procedure waarin het hof ook woensdag uitspraaak deed, is de eis wel afgewezen. Hier vroeg de Amerikaanse curator in de fraudezaak rondom IB Capital om vervolging van ING zelf. Ongeveer 1.850 beleggers staken in 2012 via IB Capital tientallen miljoenen dollars in de valutahandel. Daarbij gebruikten ze bankrekeningen bij ING. Het beleggingsbedrijf belegde dat geld niet, maar hield het zelf. De gedupeerden vinden dat ING alarm had moeten slaan toen een deel van het geld werd weggesluisd.

De beleggers eisten daarom compensatie van ING. Ze vinden dat de bank ten minste 2 miljard euro heeft bespaard door het toezicht niet op de juiste manier in te richten.