VN: pandemie biedt kans Parijs-doelen alsnog te halen

De wereldwijde CO₂-uitstoot zal dit jaar naar verwachting met 7 procent dalen als gevolg van de pandemie. Maar die daling heeft een „verwaarloosbaar effect” op klimaatverandering, zo constateert de VN-milieuorganisatie UNEP woensdag in een onderzoek. UNEP stelt dat het economische herstel na de pandemie wereldwijd moet worden aangegrepen om de industrieën te verduurzamen en afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren, moeten overheden stoppen met subsidies voor bijvoorbeeld kolencentrales en in plaats daarvan direct investeren in schonere energiebronnen als zon en wind en grootschalige herbebossing, zo stellen de onderzoekers.

De pandemie leidt tot meer stilstaande auto’s en vliegtuigen, lagere industriële activiteit en minder gebruik van elektriciteit. Daardoor daalt de CO₂-uitstoot voor het eerst in jaren, maar dat zal niet genoeg zijn om de gestelde doelen van het Parijs-akkoord te behalen, benadrukt UNEP. Als de huidige daling doorzet, leidt die tot een mondiale temperatuurdaling van 0,01 graden Celsius in 2050, blijkt uit het onderzoek waar ook het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving aan meeschreef.

Om de klimaatdoelen van Parijs te bewerkstelligen, moet de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graad Celsius doordat minder fossiele brandstoffen worden gebruikt en de CO₂-uitstoot afneemt. Maar die ambitie raakt al jaren steeds verder uit zicht: de onderzoekers schrijven dat de mondiale broeikasgasuitstoot sinds 2010 jaarlijks met 1,4 procent is toegenomen. In 2019 steeg de emissie met 2,6 procent vanwege een sterke toename van bosbranden. Dit jaar daalt de uitstoot weliswaar met 7 procent, maar als de wereld herstelt en de „oude economieën” na de pandemie weer op gang komen, verwacht UNEP een temperatuurstijging van 3 graden aan het einde van deze eeuw.

Volgens de VN-organisatie moet de wereld de pandemie aangrijpen als kans voor „groen economisch herstel”. Landen moeten ervoor kiezen vervuilende industrieën te vervangen door emmissieloze productie; fiscale voordelen kunnen die transitie aanjagen, aldus UNEP. Regeringen moeten niet alleen beloftes doen over CO₂-reductie, maar die woorden ook omzetten in investeringen in klimaatactie, menen de onderzoekers. Landen die zich hebben gecommitteerd aan de Parijse doelstellingen moeten de plannen voor groen herstel direct omzetten in „geactualiseerde beloftes over uitstootreducties” en „deze opvolgen met snelle, versterkte acties”.