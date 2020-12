Viertal aangeklaagd voor vernieling om neerhalen beeld Colston

In het Verenigd Koninkrijk zijn vier mensen aangeklaagd voor vernieling, vanwege het neerhalen van een omstreden beeld van Edward Colston in Bristol. Dat melden Britse media woensdag. Het standbeeld van Colston, een zeventiende-eeuwse slavenhandelaar, werd in juni van zijn sokkel getrokken tijdens een Black Lives Matter-protest.

De verdachten zijn 21, 25, 29 en 32 jaar en moeten eind januari voor de rechtbank in Bristol verschijnen. Dan zullen zij worden verhoord. Het bronzen standbeeld werd begin juni neergehaald en vervolgens in het water geduwd. De gemeente viste het vervolgens op uit de haven. De schade werd geschat op ongeveer 3.750 pond (omgerekend 4.154 euro). Ten tijde van van het protest werden er geen arrestaties verricht, maar de politie deed wel onderzoek.

Het standbeeld van Colston werd in 1895 neergezet, lang na diens overlijden in 1721. Over het beeld was al langere tijd discussie: antiracisme-activisten vonden het beeld ongepast vanwege Coltons verleden, en eisten dat het werd weggehaald. Duizenden mensen tekenden een petitie voor het verwijderen van het standbeeld.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Bristol, werden ook soortgelijke standbeelden in andere landen doelwit van protest, zoals het beeld van Koning Leopold II van België. De Vlaamse autoriteiten besloten het beeld in Oostende te verwijderen.