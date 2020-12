Verzekeraar Conservatrix failliet verklaard

De door financiële problemen geplaagde Nederlandse levensverzekeraar Conservatrix is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de verzekeraar niet aan de kapitaalseisen van de toezichthouder kon voldoen, en het er volgens DNB niet op leek dat dit binnen afzienbare tijd zou veranderen. Het Utrechtse Conservatrix heeft ongeveer 80.000 polishouders.

Wat het faillissement betekent voor de klanten die een polis afsloten bij Conservatrix is op dit moment „nog niet duidelijk”, schrijft DNB in een verklaring. Dat de verzekeraar omvalt, wil niet zeggen dat hun inleg volledig is verdampt, maar dat Conservatrix onvoldoende kapitaal heeft om alle toekomstige beloften te kunnen uitkeren. De twee curatoren moeten nu onderzoeken of ze de polissen van het bedrijf kunnen onderbrengen bij een andere, financieel gezonde sectorgenoot.

Toch lijkt het vrijwel zeker dat polishouders niet de volledige toegezegde vergoeding krijgen. Een verzekeraar die de polissen overneemt, zal bij de curator waarschijnlijk korting op de rechten bedingen. Volgens Het Financieele Dagblad is zelfs onzeker of polishouders hun gehele inleg terugkrijgen. Volgens bronnen van de krant waren er eerder dit jaar branchegenoten die Conservatrix wilden redden, maar alleen als zij de polissen „draconisch” mochten korten.

Het faillissement van Conservatrix is opvallend – niet zozeer vanwege de omvang, maar omdat er eigenlijk zelden een verzekeraar omvalt. De laatste keer dat een verzekeraar bezweek was in 1993, toen de kleine levensverzekeraar Vie d’Or failliet ging. De elfduizend polishouders werden ondergebracht bij Twenteleven, dat later opging in Achmea. Aanvankelijk kregen zij 60 procent van de beloofde vergoeding, na jaren procederen werd dat opgerekt tot 80 procent.

De problemen bij Conservatrix duren al jaren. In 2013 verkeerde de levensverzekeraar al in financieel zwaar weer. Een jaar later werd een curator aangesteld, die adviseerde om geen nieuwe polissen te verkopen. In de jaren daarna werd tevergeefs gezocht naar een nieuwe eigenaar voor Conservatrix. Zonder koper bleef de financiële situatie penibel.

Het 128 jaar oude Conservatrix is met 80.000 verzekerden een kleine speler in de sector. In het hele land staan „miljoenen” levensverzekeringen uit, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Conservatrix haalde eerder het nieuws vanwege de ‘Baarnse moordzaak’, in 1960. Die zaak draaide om de moord op een 14-jarige jongen, waarvoor onder meer de twee zoons van de toenmalige directeur van de verzekeraar werden veroordeeld. Het delict werd gepleegd in Huize Canton, een villa in Baarn, die tot drie jaar geleden nog het hoofdkantoor was van Conservatrix.

