Verkrampt Ajax verliest thuis van Atalanta en ligt uit de Champions League

Ajax verloor van zichzelf, van de eigen opdracht. Te gefixeerd als het was op de zo noodzakelijke overwinning tegen Atalanta Bergamo, leken spelers in het hoofd te veel bezig met de uitkomst. Zo vrij als het kan spelen, zo vast oogde de ploeg woensdagavond. Verkrampt. Het móéten winnen als grootste tegenstander.

Het verloor thuis met 0-1 van Atalanta, de Europese stuntploeg van vorig seizoen. Ajax, dat een zege nodig had, overwintert voor het tweede jaar op rij niet in de Champions League en noteert een grote sportieve én financiële tegenvaller. Na de winterstop gaat het verder in de Europa League.

Door het missen van de achtste finales van de Champions League loopt Ajax de kwalificatiepremie van 9,5 miljoen euro mis. Dat had iets goed moeten maken van het verlies van tientallen miljoenen als gevolg van de coronacrisis. Voor het bereiken van de laatste 32 in de Europa League ontvangt Ajax slechts een half miljoen.

Het is een dikke streep door de grote internationale ambities van Ajax, dat structureel tot de Europese top wil behoren. Opnieuw dwarsboomt een Europese subtopper de weg naar een vervolg in de Champions League – vorig jaar Valencia, nu Atalanta.

„Het Champions League-platform, dat is ons leven. Daar moeten we alles voor geven”, zei coach Erik ten Hag dinsdag nog. „Want dan sta je in de spotlights. Wij houden daarvan. De spelersgroep houdt daarvan.”

Al is overwinteren in de Europa League formeel de minimale doelstelling, erkende Marc Overmars, directeur voetbalzaken, begin oktober. Hij formuleerde voorzichtig in een interview op het clubkanaal, probeerde de verwachtingen te temperen voor het begin de nieuwe Champions League-campagne.

Tussenjaar

Intern spraken ze van een „tussenjaar”, vertelde Overmars. „In plaats van dat we misschien één of twee stapjes vooruit konden zetten, zijn we toch heel even iets op de rem getrapt. Gedwongen door de omstandigheden [coronacrisis].”

Hij had het over „bepaalde keuzes” die ze gemaakt hadden, op het gebied van aankopen. Ajax haalde door de financiële gevolgen van de coronacrisis geen spits, bijvoorbeeld. „Ik vind dat je een realistische blik moet geven”, zei Overmars. „Het kan voor ons dit jaar best wel eens moeilijk worden.”

Het kwam woensdagavond in volle omvang tot uiting, in de Johan Cruijff Arena. Ajax verliest het op ervaring, op hardheid, met twee 18-jarigen in de basis. Het is behoorlijk gehavend, met het ontbreken van Daley Blind (griep) en de geblesseerde aanvallers David Neres en Lassina Traoré.

Om die reden begint Brian Brobbey (18), de fysiek sterke spits die zijn debuut maakt als basisspeler in zijn eerste optreden in de Champions League. Hij kan weinig klaarmaken en wordt na een helft al vervangen, volgend op een zware botsing. De plek van regisseur Blind werd ingenomen door de Argentijn Lisandro Martínez.

Ajax is statisch en apathisch, waar de kracht van de afgelopen jaren juist lag in het bespelen van de ruimtes. Het oogt voorzichtig en vooral onmachtig. Balancerend op controle houden enerzijds en de aanval zoeken anderzijds.

Atalanta’s Luis Muriel viert met zijn ploeggenoten zijn doelpunt vlak voor tijd tegen Ajax. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters

De gezochte oplossingen zijn moeilijk, stroef en hoekig. Bovendien in een te laag tempo. Regisseur Blind wordt gemist voor de creatieve oplossingen vooruit, voor de openingen. Ajax gaat te veel breien en komt daardoor in de moeilijkheden. En wordt zo vrij eenvoudig onschadelijk gemaakt door Atalanta.

Niet dominant genoeg

Het is te dun voor Champions League-begrippen, dit elftal van woensdag. Spelmaker Zakaria Labyad: onzichtbaar en kapot gespeeld op het middenveld. Davy Klaassen: niet dominant genoeg als het het hardst nodig is. Dribbelaar Antony: mist diepte, hij komt te veel ‘in’ de bal, waardoor hij ongevaarlijk is. Martínez: mist het inzicht dat Blind wel heeft.

De tijd tikt weg en Ajax krijgt niet de geest. Coach Ten Hag blijft fanatiek in zijn notitieblokje schrijven en brengt wissels om het nog te kunnen keren.

Opeens is daar, uit het niets, een grote kans voor Klaassen, na een behendig passje van invaller Jurgen Ekkelenkamp. Maar Klaassen schiet slecht in, op de rechtervoet van doelman Pierluigi Gollini.

Ajax weet er niet doorheen te breken. Wat niet helpt in de slotfase is dat middenvelder Ryan Gravenberch (18) tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart krijgt, nadat hij zijn rechterarm in het gezicht van Papu Gomez zwaait. Even later weet Ajax dat het klaar is, als de Colombiaan Luis Muriel wegglipt en de 0-1 maakt.

De overeenkomst met vorig jaar tegen Valencia is onmiskenbaar. Weer faalde Ajax op het moment dat het haar Europese ambities gestalte moest geven.

