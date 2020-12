Airbnb gaat naar de beurs: boze steden, maar blije beleggers

‘Brian, ik heb een manier gevonden om een paar dollar te verdienen”, e-mailt Joe Gebbia in de herfst van 2007 naar huisgenoot Brian Chesky. „We veranderen ons huis in een bed and breakfast. Compleet met draadloos internet, een klein bureau, luchtbed en ontbijt. Ha!”

De e-mail is het begin van één van de grootste successen uit Silicon Valley van de laatste tien jaar. Het in augustus 2008 opgerichte Airbed and Breakfast – later Airbnb – is in twaalf jaar uitgegroeid tot een onlineplatform waarop ruim 5,5 miljoen huiseigenaren in ruim 100.000 steden hun woning tijdelijk verhuren. Chesky, Gebbia en mede-oprichter Nate Blecharczyk, die Airbnb’s eerste website bouwde, staan nog steeds aan de leiding van het bedrijf uit San Francisco.

Deze donderdag gaat Airbnb naar de Amerikaanse beurs. De prijs van het aandeel ligt volgens Amerikaanse media tussen de 56 en 60 dollar, waarmee Airbnb rond de 40 miljard dollar (33 miljard euro) waard is. Het is, op de valreep, één van de grootste deals van het afgelopen kalenderjaar.

Aan deze beursgang verdienen private investeringsmaatschappijen als Sequoia Capital, Andreessen Horowitz en Greylock Partners miljarden. Zij investeerden – net als Hollywoodsterren Ashton Kutcher en Jared Leto – al vroeg in Airbnb, in ruil voor een paar procent van de aandelen. De drie oprichters, die ieder rond de 10 procent van het bedrijf in handen hebben, zijn vanaf deze week officieel miljardair.

Verdienen in een markt die stilligt

Voor een bedrijf dat geld verdient aan vakanties en weekendtrips – een markt die nu vrijwel volledig stilligt – lijkt 40 miljard dollar veel. Maar Airbnb staat er financieel goed voor, mede door enorme kostenbesparingen en een ontslagronde die het bedrijf vanwege de coronacrisis doorvoerde.

Airbnb kondigde in mei aan een kwart van de 7.500 werknemers te ontslaan, het verlaagde salarissen en stopte verliesgevende projecten, zoals een plan om vliegreizen te verkopen en een tv-studio op te zetten. „Een crisis maakt helder wat echt belangrijk is”, zei Chesky daarover tegen zijn personeel. „We gaan terug naar de basis.”

Bijkomend positief effect: Airbnb, dat vanaf de beginjaren verlies maakte, boekte afgelopen kwartaal plots 219 miljoen dollar winst. En door versoepelde lockdowns ziet het ook weer een voorzichtige stijging in de boekingen. Met een vaccin in aantocht lijken beleggers erop te vertrouwen dat de inkomsten op normaal niveau terugkeren zodra iedereen weer kan gaan reizen.

Te risicovol

Het had weinig gescheeld of Airbnb was nooit verder gekomen dan het luchtbed in het huis van Chesky en Gebbia. Investeerders vonden Airbnb in de jaren na de oprichting maar matig interessant: in huis laten van vreemden zou te veel risico’s met zich meebrengen. „We hebben meermaals gedacht: moeten we niet stoppen?”, zei Blecharczyk daarover in februari in een interview met NRC. „We leefden op onze creditcards. Op het dieptepunt hadden we 40.000 dollar schuld en kwam er 200 dollar per maand binnen.”

Airbnb kreeg een duw in de rug door de crisis van 2008, toen bankiers in New York massaal hun baan verloren en in Airbnb een manier zagen om nog wat aan hun dure appartementen te verdienen. Toen investeerder Sequoia in 2009 met 600.000 dollar over de brug kwam, waren ook de geldproblemen, althans tijdelijk, opgelost.

De kapitaalinjectie van Sequoia gaat de geschiedenis in als één van de beste investeringen ooit: de 260 miljoen dollar die het de laatste elf jaar in Airbnb stopte, is na deze week bijna 5 miljard dollar waard.

Toch hebben de geldschieters die Airbnb in eerste instantie als een risicovolle investering zagen ook deels gelijk gekregen. Natuurlijk, het verhuurbedrijf is het internationale symbool van de ‘deeleconomie’: het romantische idee dat je je huis, auto of andere spullen via internetplatformen kunt inzetten om extra inkomen te verwerven. Met als bonus een goed gevoel: Airbnb heeft als ‘missie’ een wereld te creëren „waarin iedereen zich overal ter wereld thuis kan voelen”.

Dat Airbnb tegelijk tot lokale overlast, ruzies met steden en stijgende huizenprijzen zou leiden, was een niet-bedoeld neveneffect. Steden en bedrijf worstelen er sinds de oprichting mee.

Met de negatieve kant van Airbnb maakte de buitenwereld in 2011 voor het eerst kennis. Toen verscheen een blog van een vrouw wier huis volledig was vernield door een Airbnb-gast. Lange tijd verdedigde het bedrijf zich bij dergelijke incidenten door te stellen dat ‘wat in de samenleving gebeurt, nu eenmaal ook op Airbnb plaatsvindt’. Maar toen vorig jaar in november bij een halloweenfeest in een Airbnb-huis in Californië vijf mensen werden doodgeschoten, was de maat vol: gebruikers die een ‘hoog risico’ vormen (jong, negatieve recensies van verhuurders) worden sindsdien geweerd van het platform.

Wetten als bedrijfsrisico

Ook in het contact met steden heeft Airbnb van fouten moeten leren. Aanvankelijk weigerde het toeristenbelasting te heffen, tot woede van stadsbesturen die miljoenen aan inkomsten misliepen. Sinds 2014 is Airbnb overeenkomsten gaan sluiten, waardoor hosts – aanbieders van woningen – alsnog aan hun belastingplicht voldoen.

Toch worstelen talrijke steden, waaronder Amsterdam, nog steeds met Airbnb. Toeristen veroorzaken niet alleen meer in het centrum overlast, maar nu in vrijwel álle wijken. En omdat Airbnb weinig informatie deelt over gebruikers op het platform, is het lastig de voor Airbnb opgestelde regels te handhaven.

In het prospectus dat Airbnb op 1 december bij de Amerikaanse beursautoriteit deponeerde, wordt Amsterdam kort genoemd, onder het kopje ‘risicofactoren’. De Nederlandse hoofdstad maakt deel uit van een groep Europese steden die in maart een brandbrief aan de Europese Commissie schreef met het dwingende verzoek strengere Europese regels op te stellen voor ‘vakantieverhuurders’ als Airbnb.

Want als iets Airbnb kan bedreigen, zijn het overheden die het platform aan banden leggen. Of, zoals Airbnb het omschrijft in zijn prospectus: „Als wetten verhuurders beperken of ontmoedigen om hun eigendommen te delen, zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op ons bedrijf.”

Ex-werknemer De investeerder zei tegen de oprichter: ‘don’t fuck up the culture’ Dennis Goedegebuure (46) werkte tussen 2012 en 2014 bij Airbnb als Head of Global SEO, eindverantwoordelijk voor zoekmachinebeleid. Sinds een jaar is hij marketingdirecteur bij betaalbedrijf Paypal in San Francisco. „Ik was in oktober 2012 de 360ste die bij Airbnb kwam werken. De meeste werknemers waren in de twintig en kwamen om negen uur binnen, aten het gratis ontbijt en bleven tot tien uur ’s avonds. Ik was eind dertig, kreeg net mijn derde kind. Dat bracht nog wel eens andere denkbeelden met zich mee. In de tweeënhalf jaar dat ik er zat, groeide Airbnb naar 1.300 werknemers. Toen kregen ook de jongere mensen kinderen. Er kwam vaderschapsverlof. Het bedrijf veranderde mee. „Mijn taak toen ik begon: het aanbod van Airbnb via zoekmachines goed toegankelijk maken, dat is mijn specialiteit. Daar waren ze tot dan totaal niet mee bezig: losse pagina’s van verhuurders waren niet eens vindbaar via Google. In de jaren daarna is Airbnb gaan inzetten op de app. Vanaf toen is het hard gegaan. „Toen ik er net zat, deed het Founders Fund van Peter Thiel een investering van 150 miljoen dollar. Thiels belangrijkste advies aan oprichter Brian Chesky was: don’t fuck up the culture. Dat is ze gelukt, mede doordat de oprichters nog steeds in Airbnb zitten. Bestuurders van buiten zijn toch vaak mensen die vooral op de korte termijn hun positie proberen te versterken. „Met een beursgang hield ik in het begin geen rekening. De mentaliteit was altijd: leuk die beursgang, maar laten we eerst eens wat dingen goed op de rit krijgen. Toen ik vertrok in 2014, gaven ze me drie maanden om aandelen te kopen. Ik had de financiële ruimte en heb een klein plukje gekocht. Wanneer aandelen stijgen, is dat natuurlijk goed. Dan houd ik er nog wat aan over.”

