Poetins vliegtuig voor ‘einde der tijden’ leeggeroofd

Een vliegtuig dat de Russische president Vladimir Poetin in veiligheid moet brengen bij een nucleaire aanval is leeggeroofd. Het Russische televisiestation REN TV meldde de ontvreemding van de spullen op maandag. Woensdag bevestigde het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken de diefstal uit het ‘vliegtuig voor het einde der tijden’, zoals het toestel wel wordt genoemd.

Het toestel, een Iljoesjin Il-80, is een militair commandovliegtuig uitgerust met geavanceerde communicatieapparatuur, zodat Poetin en andere hoge Russische functionarissen vanuit de lucht de Russische strijdkrachten aan kunnen voeren wanneer Rusland nucleair wordt aangevallen. Het vliegtuig is een omgebouwd passagiersvliegtuig, met alleen ramen in de cockpit, om de inzittenden te beschermen tegen de flits van een atoomwapen. Er is maar één passagiersingang, in plaats van de gangbare drie. Rusland heeft vier van zulke vliegtuigen.

Het commandovliegtuig stond voor onderhoud geparkeerd in Taganrog, een havenstad in het zuidwesten van Rusland, op ruim duizend kilometer van de hoofdstad Moskou. Op 4 december zouden dieven het vrachtluik van het vliegtuig open hebben gebroken. Ze gingen er vervolgens met 39 stuks radioapparatuur vandoor, ter waarde van 1 miljoen roebel, ongeveer 11.200 euro.

De Russische politie is een onderzoek gestart naar de diefstal. Van de criminelen is nog geen enkel spoor, maar aan boord zouden volgens REN TV schoen- en vingerafdrukken zijn gevonden. Waar de overige drie Il-80’s staan is niet duidelijk. Dmitri Peskov, de perschef van het Kremlin, noemt het incident een „noodgeval” en zegt dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.