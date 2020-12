President Ghana stevent af op overwinning bij verkiezingen

Nana Akufo-Addo lijkt de presidentsverkiezingen in Ghana te gaan winnen. Volgens persbureau Reuters heeft de huidige Ghanese president meer dan 51 procent van de ongeveer zeventien miljoen stemmen gekregen. Zijn tegenkandidaat John Mahama heeft momenteel 47,3 procent van de stemmen, waardoor Akufo-Addo in de eerste ronde een absolute meerderheid lijkt te gaan halen. Zijn partij NPP stevent daarnaast af op een meerderheid in het parlement.

De presidentsverkiezingen vonden maandag plaats maar mede vanwege de kleine verschillen tussen Akufo-Addo en Mahama benadrukt de nationale kiescommissie dat de tijd wordt genomen met tellen. De afgelopen dagen liepen de spanning tussen de twee kampen al op en op dinsdag claimden beide kandidaten dat ze op een overwinning afstevenden.

Ondanks dat Ghana bekend staat als een stabiele democratie, zijn sinds de stembusgang op maandag volgens de Ghanese politie vijf mensen omgekomen bij verkiezingsgeweld. Eerder beloofden de twee politieke rivalen dat electorale geschillen alleen via de rechtbank opgelost zouden worden en werden aanhangers van de beide partijen opgeroepen geen geweld te gebruiken.

Het is de derde keer op rij dat Akufo-Addo en Mahama het tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen. In 2012 won Mahama, vier jaar later won de huidige president van het land.