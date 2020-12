Overheid hoeft KLM geen klimaatvoorwaarden te stellen voor staatssteun

De Nederlandse staat hoeft geen strengere klimaatvoorwaarden te stellen aan KLM voor het uitgeven van staatssteun. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld. De zaak tegen de overheid werd aangespannen door Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie is de overheid verplicht klimaatverandering tegen te gaan en door de noodleningen zou het kabinet de kans om eisen te stellen „op een presenteerblaadje” aangereikt hebben gekregen.

De rechtbank oordeelde echter dat deze redenering niet opgaat. Greenpeace beriep zich op klimaatverdragen van de Verenigde Naties, waarin is vastgelegd dat overheden zich moeten inspannen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Volgens de rechter hebben de verdragen „geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart”. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens de rechter bij de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart ICAO, omdat de uitstoot van KLM bijna volledig komt door internationale vluchten. „De emissiereductie die Greenpeace verlangt, gaat verder dan de in internationaal verband afgesproken doelstellingen”, aldus het oordeel.

Greenpeace stelde in een reactie „teleurgesteld” te zijn over de uitspraak. „Dit is een verlies voor het klimaat”, aldus Dewi Zloch, expert klimaat en energie bij Greenpeace. „Het is duidelijk dat de klimaatafspraken voor de luchtvaart te kort schieten.” Zo zou KLM „als grote vervuiler op de oude voet” kunnen doorgaan, terwijl de overheid andere bedrijven juist „verplicht om de CO₂-uitstoot te reduceren”.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse staat voor de rechter is gedaagd vanwege klimaatbeleid. In 2015 spande milieuorganisatie Urgenda een zaak aan waarin het hard probeerde te maken dat de staat onvoldoende deed om klimaatverandering te voorkomen. Driemaal stemde de rechter daarmee in, waarmee zij de staat verplicht werd de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te verminderen voor het einde van 2020.

Eerder deze maand begon bovendien het proces van onder meer Milieudefensie tegen Shell, waarin het eist dat het olieconcern zich moet houden aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In de praktijk betekent dat volgens de milieuorganisatie dat Shell de CO₂-uitstoot met 45 procent moet afbouwen. In de zaak doet Milieudefensie een beroep op de bescherming van mensenrechten. Deze zaak loopt nog.

Lees ook: ‘Klimaat is steeds meer mensenrechtenzaak’