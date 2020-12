Opnieuw explosie in Poolse supermarkt, dit keer in Beverwijk

Een Poolse supermarkt in Beverwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd door een explosie. Dat meldt de politie op Twitter. Het is de derde ontploffing in een winkel met de naam ‘Biedronka’ in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten.

De supermarkt in Beverwijk ligt in het centrum van die stad. Rond 5.00 uur kreeg de politie melding over een ontploffing in het pand. Volgens een woordvoerder is daarbij niemand gewond geraakt. Onder meer de gevel van het gebouw is door de explosie zwaar beschadigd; bakstenen liggen verspreid over straat.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn ook supermarkten met de naam Biedronka in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther getroffen door explosies. In Aalsmeer ontstond door de ontploffing een grote brand. Een bovengelegen woning is vanwege de schade onbewoonbaar. Twee mensen raakten lichtgewond en zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

In Heeswijk-Dinther werden twintig bewoners uit voorzorg geëvacueerd. Ze mochten enkele uren na de explosie weer naar huis. De eigenaren van de supermarkten zeiden dinsdag niet te weten wie verantwoordelijk is voor de ontploffing.

Biedronka (betekenis: lieveheersbeestje) is een van de grootste supermarktketens in Polen. Volgens persbureau ANP zijn de winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther overigens niet gelieerd aan de keten of aan elkaar, maar gebruiken ze alleen dezelfde naam. Of dat tevens geldt voor de winkel in Beverwijk is niet bekend.

Correctie (9 december 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de explosie rond middernacht plaatsvond. Dat stond echter foutief in de tweet van de politie en moest rond 5.00 uur zijn. Dat is hierboven aangepast.