Ook Groningse kinderen maken aanspraak op smartengeld door bevingen

Schade aan je huis, waardedaling van je woning of last van geestelijk leed door de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Daarvoor kunnen Groningers aankloppen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). En dat doen ze massaal. Ruim twee jaar na de oprichting van deze onafhankelijke commissie is al 560 miljoen euro uitgekeerd. En dat wordt volgend jaar „zeker 1 miljard euro”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het IMG.

De commissie werd in maart 2018 opgericht om de schade-afhandeling onafhankelijk te regelen, los van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tot grote frustratie van de Groningers was de NAM jarenlang verantwoordelijk geweest voor de schade. Vanaf komend jaar gaat het IMG ook smartengeld regelen. En, zegt Kortmann, oud-rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, ook kinderen maken straks aanspraak op smartengeld.

„Plat gezegd”, zegt Kortmann telefonisch, „zijn kinderen behoorlijk in de vernieling geraakt door de ellende die ze in Groningen hebben meegemaakt. Hun ouders hebben financiële zorgen over het huis, wachten eindeloos op de afwikkeling van de schade ervan en weten niet altijd even goed waar ze aan toe zijn. Ook kinderen staan hierdoor onder druk en ondervinden daar ernstig leed door.”

Psychisch leed

Eind vorig jaar besloot het gerechtshof in Leeuwarden dat Groningse gedupeerden recht hebben op smartengeld voor het psychisch leed dat voortkomt uit de gevolgen van gaswinning. Afhankelijk van de ernst krijgen gedupeerden 1.500, 3.000 of 5.000 euro per persoon.

Bij de vaststelling van het bedrag baseert het IMG zich op factoren als: waar ligt de woning, hoeveel bevingen hebben bewoners meegemaakt en is er sprake van een onveilige woonsituatie? Daarbij heeft het IMG een systeem ontwikkeld met een vragenlijst over de persoonlijke impact.

Dat kinderen hierop ook aanspraak kunnen maken, komt omdat zij eveneens ernstig leed ondervinden. Dat blijkt volgens Kortmann uit de wetenschappelijke literatuur en Gronings onderzoek. „Bovendien horen we verhalen uit de praktijk van kinderen met doktersverklaringen, sommigen met eindeloos slapeloze nachten en anderen die weken niet naar school kunnen.”

Hoeveel kinderen in aanmerking komen voor de regeling weet Kortmann niet. Bij volwassenen verwacht hij tienduizenden aanmeldingen. „Zoals we het nu zien, krijgt een kind ongeveer een derde van het bedrag dat volwassenen krijgen. Maar dat geld moet wettelijk gestort worden op een aparte bankrekening, waar het kind pas over kan beschikken als het achttien jaar is.” Met het geld neem je het verdriet niet weg”, zegt Kortmann, „maar geld is wel iets van erkenning voor het ernstige leed dat ze is overkomen.”

Bas Kortmann, voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen in Groningen Foto Reyer Boxem

Naast erkenning merkt Kortmann dat het vertrouwen van de Groningers toeneemt. In een onverwacht hoog tempo stijgt het aantal meldingen van schade bij huizen. Wekelijks zijn er zo’n duizend nieuwe meldingen. Kortmann: „De Groninger heeft ontdekt dat wij onafhankelijk zijn. Waar het dubbeltje voorheen in het voordeel van de NAM uitviel, valt het nu uit in het voordeel van de burger.”

Het IMG gaat uit van nog veel meer schademeldingen. „Bij vijfduizend tot vijftigduizend panden in het gebied hebben de bewoners nog nooit een schademelding gedaan, terwijl de kans op schade daar groot is”, weet Kortmann. „Die bewoners gaan we actief benaderen.”

Heel veel schademeldingen

Toen in 2018 de schade-afhandeling onafhankelijk werd geregeld, had niemand verwacht dat er zoveel schade gemeld zou worden. „Ik vraag mij weleens af of Nederland zich ervan bewust is met wat voor monsterklus we hier bezig zijn”, zegt Bas Kortmann. Het vertrouwen lijkt nu toe nemen – maakt hem dat trots? „Ik vind niet dat je kunt spreken van trots als je ziet hoeveel pijn de Groningers ervaren, en hoeveel mensen nog in schrijnende situaties zitten.”

