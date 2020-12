Neergestorte marinepiloot kon plotselinge daling niet op tijd corrigeren

De piloot van de in juli in Aruba neergestorte helikopter van de Koninklijke Marine kon een plotselinge daling van het toestel niet op tijd corrigeren. Dat blijkt uit een woensdag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een technisch mankement aan de NH90-helikopter is daarmee uitgesloten. De Inspectie Veiligheid Defensie doet verder onderzoek naar het ongeluk, waarbij twee van de vier bemanningsleden om het leven kwamen.

De daling werd veroorzaakt doordat de piloot een bocht maakte, waardoor het toestel op gelijke snelheid kwam met de wind. Om deze situatie te corrigeren, is veel extra vermogen nodig. Uit de data-analyse die de onderzoeksraad deed, bleek dat de vlieger het extra vermogen ook inzette; de helikopter vloog echter laag, waardoor het de piloot niet op tijd lukte weer te stijgen. Het toestel raakte daardoor „binnen enkele seconden” te water, aldus de onderzoeksraad.

Eenmaal in zee konden de bemanningsleden achterin de helikopter zichzelf bevrijden. De twee voorste inzittenden, de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies, kregen zichzelf niet op tijd los en zijn verdronken. Volgens de raad hebben de twee overlevenden „grote inzet getoond om hun collega’s te redden”, wat mede vanwege hoge golven en „beperkte toerusting aan boord” niet lukte.

De onderzoeksraad stelt dat het verkennende onderzoek nieuwe vragen oproept „over achterliggende factoren”, met name over de opleiding en training van de bemanning en de keuze om een NH90-helikopter met slechts één piloot te bemannen. Anders dan andere defensiehelikopters wordt de NH90 standaard door één piloot bemand, behalve tijdens de opleiding. Ook in dit geval zat er één vlieger het toestel. De onderzoeksraad adviseert de Inspectie Veiligheid Defensie deze vragen ook te onderzoeken in de analyse.