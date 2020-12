Nederland krijgt coördinator tegen racisme en discriminatie

Nederland krijgt een ‘nationaal coördinator discriminatie en racisme’ om geïnstitutionaliseerd racisme aan te pakken. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe de positie van deze nationaal coördinator precies ingevuld wordt en wie voor de functie in aanmerking komt, laat de minister nog onderzoeken. Naar verwachting is dit onderzoek in het voorjaar afgerond.

Partijen D66 en Denk verzochten afgelopen zomer in een motie om een dergelijke coördinator. Het verkenningsonderzoek moet ook uitwijzen of het benoemen van een ‘Staatscommissie discriminatie en racisme’ zinvol is. In juli nam de Kamer een motie aan voor het instellen van een dergelijke commissie. Deze staatscommissie zou volgens de indieners van de motie „de stand van racisme in Nederland” moeten onderzoeken, beleid moeten voorstellen en dat ook kunnen monitoren.

Minister Ollongren noemt een coördinerende rol van de overheid van discriminatie en racisme „noodzakelijk”. „Discriminatie komt voor in vrijwel alle terreinen die cruciaal zijn voor het volwaardig deelnemen aan de samenleving”, aldus Ollongren. Ze noemt onder meer de arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en de woningmarkt. „De urgentie hiervan wordt in de samenleving en de politiek steeds indringender gevoeld.” Daarmee doelt ze op de antiracismeprotesten van afgelopen voorjaar en zomer in Nederland en daarbuiten. Aanleiding voor de demonstraties was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.