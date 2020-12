Choreograaf Michael Clark zei juist ja tegen alles

Less is more? Less is a bore! In de jaren tachtig waren de voorstellingen van choreograaf Michael Clark (58) een pandemonium van snoeiharde rock en (post-)punk, over-the-top kostuums, opmerkelijke decors en rare snuiters, onder wie zijn moeder Bessie, performancekunstenaar en gay icoon Leigh Bowery en, als die toevallig aanwezig was, een hond. Aan één drug had de Schotse danskunstenaar evenmin genoeg. Het Barbican in Londen wijdt momenteel met Michael Clark: Cosmic Dancer een overzichtstentoonstelling aan het werk van Clark, die sinds 2005 als associate artist is verbonden aan het kunstencentrum.

Michael Clark tijdens het filmen van ‘Hail the New Puritan’, 1986 Foto Richard Haughton

Ballet en punk: voor de meeste mensen waren het eind jaren zeventig, begin jaren tachtig twee absolute tegenpolen. De jonge Clark zag dat anders en voelde zich als begaafde leerling van de prestigieuze Royal Ballet School thuis bij de strenge fysieke discipline van de academische dans (al gebruike hij er graag een snuifje lijm bij). Als geëmancipeerde jonge homoseksueel in het destijds door thatcherisme, economische malaise en aids geteisterde Londen rekende hij (post-)punk, tegencultuur, drugs, camp, hedonisme en club culture evenzeer tot zijn identiteit. Dankzij die combinatie, plus het onschuldige voorkomen van een engel, groeide hij in het Verenigd Koninkrijk uit tot een iconische figuur. Ook internationaal zorgde hij voor de nodige opschudding.

Doodzonde dus, vindt curator Florence Ostende, dat corona nu roet in het eten gooit en er nauwelijks buitenlandse bezoekers kunnen komen naar de expositie. Die opende in juni, om in oktober de deuren te sluiten en sinds kort weer te openen, echter zonder de oorspronkelijk geplande live performances, lezingen en gesprekken. De immersieve tentoonstelling, met installaties, muziek, documentaires en veel bewegend beeld op grote videoschermen focust op Clarks samenwerkingen en bestaat uit een serie ‘liefdesbrieven’ van de kunstenaars die door de jaren heen bijdroegen aan zijn voorstellingen.

„Centraal staat Charles Atlas’ documentaire Hail the new puritan uit 1986”, zegt Ostende in een Zoom-gesprek. „Als je die bekijkt, zie je eigenlijk alles wat het werk van Clark zo uniek maakt.” Atlas volgde als vlieg op de muur de jonge Clark en zijn groep tijdens repetities, voorstellingen en fotoshoots, onder andere van het brutale New Puritans, met geweldige kostuums van Bowery. Daarna dook hij met hen in de nachtelijke Londense subcultuur. Even vermakelijk als doodvermoeiend is de bijeenkomst met Bowery, make-up artist Trojan en ontwerpster Rachel Auburn; een stortvloed van gevatte, ijdele en valse opmerkingen. Alles gespeeld uiteraard.

Michael Clark Company in ‘Mmm...’, 2006 Foto Hugo Glendinning

Afkicken

Clarks loopbaan valt grofweg in twee delen uiteen. In de jaren tachtig beleefde hij zijn doorbraak en hoogtepunt met exuberante dansvoorstellingen die overigens wel werden gekenmerkt door de heldere structuren en zuivere lijnen van de klassieke dans. In 1994 trok hij zich terug, om in Schotland bij zijn moeder af te kicken van alcohol, heroïne en andere genotmiddelen. Sinds 1998 is zijn stijl academischer geworden, minder iconoclastisch en (daardoor) minder gewild bij programmeurs en publiek.

Het hoogtepunt van zijn roem ligt dus al ongeveer dertig jaar achter hem maar, meent Ostende, dat vroege werk is nog wel verrassend relevant. „Veel elementen uit zijn voorstellingen zijn nu belangrijke tendensen in het theater”, zegt zij. „Het oprekken van de grenzen van disciplines bijvoorbeeld. Vanaf het begin werkte Michael vaak samen met mode-ontwerpers als Trojan en BodyMap.”

Rock- en punkbands als Wire, Susan Stenger en The Fall begeleidden Clarks eclectische danstaal, terwijl beeldend kunstenaars uit de feministische, punk- en queerscene revolutionaire decors ontwierpen. Befaamd is onder andere Sarah Lucas’ reusachtige onderarm die, analoog aan beelden van masturberende mannen, op en neder pompend hele dánsers aftrok. Clarks voorstellingen waren opzwepende rockconcerten met uitzinnige, kleurrijke make-up, decors en kostuums, vaak van Bowery, die hoofdtooien met complete windmolens of wc-potten ontwierp en zijn uitdossingen verfraaide met vrolijk zwaaiende dildo’s. Soms werd het hele lichaam inclusief hoofd door kleurige textiel bedekt, soms ontbraken juist stukken stof op strategische plekken – de bilpartij bij voorkeur. Toen Clarks 64-jarige moeder in Mmm... met ontblote borsten verscheen, veroorzaakte dat een ware schok.

Ellen van Schuylenburch en Michael Clark tijdens de opnames van de documentaire ‘Hail the New Puritan’ van Charles Atlas, 1986 Foto Richard Haughton

Ostende: „Hij was zijn tijd vooruit door niet-professionele performers naast technisch sterke dansers te plaatsen, met als resultaat een grote diversiteit aan lichaamsvormen. In de Londense queer subcultuur werd hij een spilfiguur door de manier waarop hij speelde met genderrepresentatie.”

Inclusiviteit en diversiteit – dat klinkt tegenwoordig bekend. Het zijn in Nederland officiële criteria om aanspraak te kunnen maken op overheidssubsidies.

Clarks omarming „van alles” kwam voort uit zowel visie als intuïtie, denkt de Nederlandse danseres en docent Ellen van Schuylenburch. In 1984 was zij ‘founding member’ van de Michael Clark Company. De twee ontmoetten elkaar in Van Schuylenburchs toenmalige woonplaats New York, waar Clark samenwerkte met ‘punkballerina’ Karole Armitage, lessen volgde in de studio’s van Merce Cunningham en het (toen nog) bruisende dansklimaat van de Big Apple opsnoof. „Michael gebruikte gewoon alles wat hem beviel: o, dat kan er ook in, en dat en dat!”, vertelt Van Schuylenburch, die op uitnodiging van Clark naar Londen verhuisde. „Een ongekend fluïde manier van werken. Alles was toegestaan.”

Clark, zegt ze, streefde ook vanuit een artistieke visie naar een Gesamtkunstwerk. Hij zocht gelijkgestemde partners en zoog bruikbare invloeden op. In New York ontdekte hij de postmoderne, egalitaire en eclectische vernieuwingen van de roemruchte Judson Churchgeneratie. Van Schuylenburch noemt het No Manifesto van Yvonne Rainer, waarin de voorvrouw van de Amerikaanse danspioniers van de jaren zestig en zeventig ‘nee’ zei tegen spektakel, make-up, camp, doen-alsof enzovoort. Clark zei nee tegen goede smaak en de geharnaste balletcultuur „maar verder zei Michael juist ‘jaaa’, tegen alles! Ja tegen overdrijving en overdaad, ja tegen make-up en kostuums. En dan uitzoeken tot hoever je kunt gaan, elke keer opnieuw.”

Clark was overigens een bewonderaar van Rainer, Cunningham en diens partner, componist John Cage, zegt Ostende. Het conceptualisme, intellectualisme en de ontkenning van erotiek en sensualiteit in de postmoderne dans waren echter niets voor hem. Ostende: „Het seksuele was volledig geïnternaliseerd in zijn wezen en zijn werk. Als centrum van de seksualiteit was het bekken een vanzelfsprekend performatief deel van het lichaam. Niet als provocatie, het hoorde bij het milieu waarin hij zich bewoog. Net als maatschappijkritiek. Maar hij verwerkte symbolen van macht en ideologie speels en ironisch, zonder pamflettistisch te worden.”

Michael Clark & Company met The Fall in ‘I Am Curious, Orange’, 1988. Foto Richard Haughton

Ostende herkent Clarks invloed op nieuwe Britse podiumkunstenaars. Naast de multidisciplinaire performances van Florence Peake noemt ze danseres/choreografe Julie Cunningham, die in haar werk vaststaande genderidentiteit en patriarchale structuren aan de kaak stelt.

Van Schuylenburch is echter sceptisch. Na meerdere bezoeken aan de expositie in het Barbican („voor mij een overweldigende, proustiaanse ervaring”) is ze getroffen door de manier waarop Clarks werk in al zijn speelse mateloosheid ook het toenmalige gure sociaal-economische klimaat weerspiegelde.

„Tegenwoordig is dans in Londen vooral keurig entertainment. Destijds was het allemaal volkomen chaotisch en ongepolijst, onbegrijpelijk hoe we het hebben gedaan. Het was do or die. Niet morgen, maar nu. Sommige vormen en thema’s van toen zie je wel terug, maar eenzelfde urgentie... die bestaat geloof ik echt niet meer.”

Cosmic Dancer. T/m 3 jan. 2021. Barbican, London. Inl: Michael Clark.. T/m 3 jan. 2021. Barbican, London. Inl: barbican.org.uk

CV Michael Clark 1962 Geboren in Aberdeen 1966 Eerste lessen Schotse dans 1975-1979 Royal Ballet School 1979-1982 Danst bij Ballet Rambert, eerste choreografie 1982 Choreographer in residence 1984 Oprichting Michael Clark and Company 1986 Hail the new puritan, documentaire van 1988 I am Curious Orange voor Holland Festival 1991 Rol in Prospero’s Books van Peter Greenaway 1994 Clark trekt zich in Schotland terug 1998 Rentree met Current/SEE 2005 Associate artist Barbican Centre 2014 Commander of the British Empire (CBE) 2016 To a simple, rock and roll song, ode aan David Bowie 2020 Expositie Michael Clark, Cosmic Dancer