Toch meer kinderen in jeugdzorg, ondanks ondersteuning huisarts

De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) heeft niet geleid tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijns jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB dat deze donderdag verschijnt.

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 werken ruim zes op de tien Nederlandse gemeenten met wijkteams. Deze teams , bestaande uit een mix aan medewerkers, bieden lichte en laagdrempelige hulp met als doel duurdere, gespecialiseerde hulp zoveel mogelijk te voorkomen. Om die zelfde reden financiert ruim de helft van de gemeenten POH’s. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van ‘zwaardere’ zorg is echter niet gedaald maar toegenomen: in 2018 kregen ruim 350.000 kinderen tot 18 jaar een vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, 7 procent meer dan vijf jaar eerder.

Niet het gewenste effect

De praktijkondersteuners en wijkteams hebben vooralsnog dus niet het gewenste effect. Wel constateert het CPB, dat een enquête hield onder 221 gemeenten, dat de toename van gespecialiseerde hulp minder sterk is in gemeenten waar wijkteams relatief veel lichte hulp bieden. Het gebruik van sommige vormen van jeugdzorg, zoals verblijf in een instelling, daalde daar zelfs sinds 2017.

Of intensieve hulpverlening door wijkteams de jeugdzorg uiteindelijk goedkoper maakt, is volgens het CPB niet duidelijk; de wijkteams kosten ook geld. Eerder concludeerde het CPB dat in gemeenten met wijkteams inwoners gemiddeld 14 procent vaker worden doorverwezen naar duurdere hulp dan in gemeenten zónder. Dit zou onder meer komen omdat de teams meer hulpbehoevende mensen opsporen en zorgaanbieders zelf in de wijkteams vertegenwoordigd zijn. In 2019 kreeg één op de tien jongeren tot 23 jaar een vorm van jeugdzorg. Over de betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg zijn al jarenlang zorgen. Driekwart van de gemeenten is veel meer geld kwijt aan jeugdzorg dan begroot. Vorige maand constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de ondersteuning van kwetsbare burgers sinds 2015 niet is verbeterd. Dit komt onder meer doordat het overhevelen van de zorgtaken van de landelijke overheid naar gemeenten gepaard ging met een onmiddellijke en structurele bezuiniging.