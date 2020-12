Ik zit in de trein uit het hoge noorden naar de Randstad. Tegenover me zit een leeftijdgenootje te telefoneren. Haar harde stem vult de hele coupé. Ze vertelt uitgelaten aan een vriendin dat ze dit weekend op een feestje was. Er waren ‘slechts’ vijftig anderen aanwezig. De drank vloeide rijkelijk en veel nieuwe liefdes kwamen tot bloei in het studentenhuis in Groningen.

Terwijl ik dit verhaal ongewild aanhoor, verraadt mijn gezicht mijn gedachte.

Dan hoor ik de dame in kwestie opeens zeggen: „Er zit een chick hier ons af te luisteren, echt bizar asociaal.”

