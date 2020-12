Kabinet stuit op groeiend ongeduld over gesloten cafés en restaurants

Overvolle winkelstraten, en tegelijk horecazaken die dicht moeten blijven. Het leidde woensdag in de Tweede Kamer tot een coronadebat dat voor het eerst deze crisis door het lot van de horeca werd gedomineerd. Veel partijen vinden het niet meer uit te leggen dat er alleen voor de horeca geen enkel perspectief op heropening is. „Op deze manier worden deze sectoren opgeofferd voor onbepaalde tijd”, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat de gedeeltelijke lockdown, inclusief een volledige sluiting van de horeca, tot in elk geval na de feestdagen van kracht blijft. Een paar weken terug was er nog de hoop dat het maatregelenpakket een voorzichtige heropening vóór Kerst mogelijk zou maken. Maar de ontwikkeling van de coronacijfers, met afgelopen week meer dan zesduizend besmettingen per dag, was daarvoor te slecht. Woensdag werd ter compensatie wel een verlenging van het steunpakket aangekondigd.

In het Kamerdebat streden twee op het oog tegenstrijdige sentimenten om voorrang. Enerzijds de wil om horecaondernemers tegemoet te komen en om Nederlanders wat verlichting te bieden. Anderzijds de vrees van de oplopende besmettingscijfers, en de vraag of het kabinet niet méér moet doen om die te laten dalen. Voor veel partijen deed het kabinet het hoe dan ook niet goed: te weinig perspectief voor de horeca en te weinig ernst om het virus harder te bestrijden.

Of kan heropening van de horeca juist bíjdragen aan die bestrijding? Dinsdag lekte een notitie uit, opgesteld binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waarin precies dat bepleit werd. Met vrij grote gedachtensprongen werd geconcludeerd dat de rol van horeca in de virusbestrijding verwaarloosbaar is. Mensen zoeken elkaar dan meer thuis op, in plaats van bijvoorbeeld in de gecontroleerde omgeving van restaurants. Op verzoek van de Kamer werd de notitie dinsdagavond geopenbaard. Het bleek te gaan om een „concept van een gedachtenlijn”, opgesteld door een ambtenaar en volgens minister Eric Wiebes (EZK, VVD) nog „onvoldragen”. Het uitlekken van de notitie toont ook ongeduld over versoepelingen.

‘Domme maatregel’

En als het doel van het uitlekken was om de discussie te beïnvloeden, dan lukte dat: de notitie voedde woensdag de wens van Kamerleden die voor snellere heropening pleiten. De PVV benoemde dat het aandeel van besmettingen door ‘bezoek thuis’ van familie of vrienden sinds de sluiting van de horeca verdubbelde. Partijleider Geert Wilders veronderstelde een onbewezen oorzakelijk verband en noemde de horecasluiting „een domme maatregel”.

Tegelijkertijd zouden de gevolgen van de heropening óók groot zijn, berekende het RIVM dinsdag. Als de restaurants en culturele instellingen voor Kerst heropend en het aantal bezoekers verruimd zouden worden, dan leidt dat naar schatting tot 140 extra opnames op de intensive care en zo’n 800 extra ziekenhuisopnames. Geen cijfers die voorstanders van heropening goed uitkwamen – alleen het kabinet haalde ze woensdag aan.

„Onvoldragen” of niet: de EZK-notitie versterkte hoe dan ook het ongeduld.In januari beginnen experimenten met onder meer voetbalstadions en evenementen. Waarom niet óók in de horeca, wilde CDA-fractieleider Pieter Heerma weten. GroenLinks-leider Jesse Klaver vond de notitie ook gebrekkig, maar noemde het nadenken over wat er wél weer kan in de horeca „interessant”. „Mijn angst is dat dit niet gebeurt en we in het denken vastzitten.” Rob Jetten (D66) wil dat het kabinet stopt met „het zwart-witdenken van alles open of alles dicht”. Hij benadrukte dat de Kamer het kabinet al in oktober heeft gevraagd weer experimenten toe te staan in de horeca.

Rutte zou dolgraag meer willen maar noemt dat nu nog ‘onverstandig’

Die experimenten komen er nog niet. Premier Mark Rutte zei dat hij „dolgraag” wil dat er weer meer kan, maar vond het „onverstandig” om daar nu al mee te beginnen. De horeca blijft een plek waar het risico op overdracht groot is. „Het aantal clusters besmettingen is er groot, afstand houden lastig.” Hij benadrukte dat ook in andere Europese landen met een hoge infectiedruk horecagelegenheden nog volledig gesloten zijn. De vergelijking met volle winkelstraten deelde hij niet: „In een winkel zijn mensen korter binnen, de horeca openen draagt eraan bij dat juist het aantal langere contactmomenten toeneemt.”

Wanneer er wél meer kan? Rutte verwees meermaals naar de gewenste tien ic-opnames per dag. Hij hoopt dat dit in januari het geval zal zijn.

