‘Kabinet bereikt stikstofakkoord met SP, 50PLUS en SGP’

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met drie oppositiepartijen over de stikstofwet. Dat meldt persbureau ANP woensdagavond op basis van een verklaring van het ministerie van Landbouw. SP, 50PLUS en SGP hebben volgens ANP hun steun toegezegd aan het wetsvoorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). Met de steun van de drie partijen is de weg vrij voor de bewindsvrouw om haar veelbesproken wetsvoorstel donderdag door de Tweede Kamer te loodsen.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de stikstofuitstoot in 2035 moet zijn gehalveerd, om de kwetsbare Natura 2000-gebieden te ontzien. De adviescommissie onder leiding van Johan Remkes had die aanbeveling eerder aan Schouten gedaan. In de wet wordt ook een ‘tussendoel’ opgenomen: over tien jaar moet 40 procent van de kwetsbare natuur al op een gezond stikstofniveau zitten. Verder komt er 20 miljoen euro vrij voor zorgbuurthuizen, als onderdeel van een extra impuls voor de woningbouw.

Duizenden ondernemers die tussen 2015 en 2019 melding maakten van uitbreiding van hun bedrijf, krijgen daar tot slot een vergunning voor. Voorheen was het doen van zo’n melding voldoende om meer stikstofruimte te krijgen, maar in 2019 zette de Raad van State een streep door die gang van zaken. De RvS, de hoogste bestuursrechter, dwong het kabinet met een veelbesproken uitspraak om de stikstofuitstoot terug te dringen. Die uitspraak had ingrijpende gevolgen voor de woningbouw en landbouw: talloze bouwprojecten kwamen stil te liggen.