Johnson en Von der Leyen bij elkaar om crisisbespreking Brexit

De Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zijn woensdagavond aan een crisisberaad begonnen over de Brexit. Na Johnsons aankomst in Brussel eerder op woensdag, gingen de twee leiders aan tafel voor een diner. Daarbij zal vooral de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU aan bod komen.

Ook de hoofdonderhandelaars van beide kampen, Lord Frost en Michel Barnier, zijn in Brussel aangeschoven. Enkele uren voor het diner had de Britse leider nog gedreigd dat de EU concessies moet gaan doen, wil het niet op een harde Brexit aan komen. Voor Johnsons vertrek, tweette hij dat „een goede deal nog steeds mogelijk is”, maar de tijd dringt. In januari verloopt de transitiefase en treedt de Brexit officieel in werking. Maar als de twee partijen in december tot een handelsakkoord komen, moet dat akkoord voor januari nog langs het Lagerhuis en langs het Europees parlement worden geloodst.

De spanning rondom de Brexit-onderhandelingen liep de afgelopen dagen gestaag op. Voor het weekend werden de onderhandelingen tussen de delegaties ‘on hold’ gezet, waarna ze zondag toch weer hervat werden. Dinsdag werd duidelijk dat Londen en Brussel hun onenigheid over overeengekomen uittredingsakkoord hadden bijgelegd, waarmee de partijen nader tot elkaar kwamen. Of uit die toenadering ook een handelsakkoord zal voortvloeien, is nog onduidelijk. Op een aantal fundamentele punten verschillen het VK en de EU van mening, bijvoorbeeld over de visserij in Britse wateren.