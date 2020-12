Istanbul met Webo op de bank tegen PSG; clubs maken statement tegen racisme

Assistent-trainer Pierre Webo zit woensdagavond op de bank bij het restant van de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-German en Istanbul Basaksehir. De wedstrijd werd dinsdag stilgelegd nadat Webo een rode kaart kreeg. De assistent-trainer zou daarbij in de communicatie tussen de vierde official en scheidsrechter racistisch zijn bejegend. De rode kaart blijkt te zijn ingetrokken; vooraf meldde de thuisploeg dat Webo op de bank kon plaatsnemen.

Er ontstond dinsdag tumult nadat Webo een rode kaart gepresenteerd kreeg. Nadat de Kameroense assistent-trainer zich kritisch uitliet op de arbitrage, zou vierde official Sebarian Coltescu contact hebben gehad met de scheidsrechter. In het overleg zou hij Webo „die zwarte” hebben genoemd, om degene aan te wijzen die rood moest krijgen. De staf en spelers van Istanbul Basaksehir reageerden furieus en stapten uit protest van het veld.

Even later zochten ook de PSG-spelers de kleedkamer op. Dinsdagavond is voorgesteld om het duel zonder Coltescu op het veld uit te spelen, de Roemeen zou in dat geval fungeren als video-scheidsrechter. Daar ging Istanbul Basaksehir echter niet mee akkoord. De Europese voetbalbond UEFA is inmiddels een onderzoek begonnen naar de rol van Coltescu bij de gebeurtenissen in de wedstrijd.

Woensdag spelen de ploegen het restant uit onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Vooraf maakten beide ploegen en de arbitrage een statement door te knielen tegen racisme. In het stadion van PSG hangen spandoeken met teksten als „Parijs verenigd tegen racisme”. Ook spelen de teams in tenues met de tekst „Nee tegen racisme”.