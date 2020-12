Hongarije en Polen zijn nu een groter probleem voor EU dan Brexit

‘Brexit betekent Brexit’ – de mantra van de Britse oud-premier Theresa May verdient een plaats in de filosofiehandboeken als de onbetekenendste zin die ooit het woord ‘betekent’ heeft bevat. Maar als er binnenkort eindelijk een minimaal of helemaal geen handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is, laten we ons dan niet wijsmaken dat we wél weten wat Brexit betekent. Het zal nog minstens vijf en waarschijnlijk tien jaar duren voordat we duidelijk de contouren zien van de nieuwe relatie tussen de eilanden en het vasteland.

Timothy Garton Ash is hoogleraar Europese studies aan Oxford University.

Dan is de EU misschien wel een heel andere gemeenschap en bestaat het VK misschien niet eens meer. In een volgend referendum dat de komende jaren vermoedelijk zal plaatsvinden, zullen de Schotten besluiten of ze uit de 300-jarige unie met Engeland willen stappen en zich weer bij de Europese willen voegen. Kiezen ze voor onafhankelijkheid, ondanks de economische problemen van dien, dan is dat ook het einde van het VK.

De weg van het referendum uit 2016 naar deze harde Brexit was bezaaid met verbroken beloften, van het artikel dat Boris Johnson vier dagen erna in The Daily Telegraph schreef en waarin hij blijmoedig beweerde dat „er vrijhandel en toegang tot de interne markt zou blijven bestaan”, tot minister van Handel Liam Fox die zei dat het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie „een van de simpelste opgaven uit de geschiedenis van de mensheid zou worden”. In een wonder van cognitieve dissonantie wisten de Brexiteers er twee onverenigbare gedachten tegelijk op na te houden: dat ‘Europa’ een gruwelijk Frans-Duits complot was om Engeland in een Napoleontisch rijk onder te dompelen, maar dat diezelfde nieuwe Napoleons het VK natuurlijk – in opdracht van de Duitse auto-industrie – een bevoorrechte, ongehinderde toegang tot de interne markt zouden geven, zodat de Britten van twee walletjes konden eten.

Engeland en Wales ook sterke kanten

De vraag is nu of er een dynamiek zal ontstaan waarin het VK en de EU naar elkaar toe of uit elkaar zullen groeien. Elk plausibel alternatief voor de huidige populistische Britse regering zou de voorkeur aan een zachtere Brexit geven. Mede door de logica van het economisch eigenbelang zou het VK gaandeweg dan vermoedelijk weer dichter naar de EU opschuiven, sector voor sector, kwestie voor kwestie.

Hoe harder de Brexit daarentegen, hoe meer de Britten op zoek moeten naar een ander bedrijfsmodel. Zoals uit het coronavaccin van Oxford-AstraZeneca blijkt, hebben Engeland en Wales alleen ook nog behoorlijk sterke punten: financiële dienstverlening, uitstekende universiteiten, biotech, Deepmind, alternatieve energie, creatieve industrieën. De economie wordt kleiner dan zonder Brexit, maar kan op den duur misschien weer een nieuw concurrentieprofiel ontwikkelen. Dan zou het VK zijn eigen weg dus gaan.

Maar de toekomst van de Brexit zal evenzeer afhangen van de ontwikkelingen aan de andere kant van het Kanaal. De Duitsers, Fransen en Italianen praten op dit moment nog amper over de Brexit, niet alleen omdat ze het onderwerp zat zijn, maar ook omdat de EU kampt met twee andere enorme crises die op de Europese top van deze week zeker besproken zullen worden. De EU moet dringend haar indrukwekkende begroting en herstelfonds van 1800 miljard euro erdoor krijgen, want anders wordt het herstel na corona nog moeilijker en kunnen de noord-zuidspanningen in de eurozone weer hoog oplopen. Maar daarvoor moeten wel de dreigende veto’s van Hongarije en Polen van tafel, want die zetten de rest van de EU het pistool op de borst om de rechtsstaatvoorwaarden voor deze gelden verder af te zwakken.

Rutte als Thatcher met broek aan

Er is wel betoogd dat de Brexit de EU misschien juist wel zal helpen omdat de andere lidstaten, bevrijd van die Angelsaksische lastige klant, dan soepeltjes hun verdere integratiestappen kunnen zetten. Dat is een illusie. Het vergde deze zomer een vijfdaagse marathon om het over die begroting en dat herstelfonds eens te worden, vanwege het felle verzet van de ‘zuinige vier’ (Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland) – waarbij premier Mark Rutte Margaret Thatcher met een broek aan speelde. Als we nu zien wat de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Poolse premier Mateusz Morawiecki hun EU-partners aandoen, dan was Thatcher een zachtmoedige eurofiel. Thatcher mag dan wel „Ik wil mijn geld terug” hebben geroepen, maar de Britten leverden tenminste een flinke nettobijdrage aan de Europese begroting. Toen ze eenmaal haar korting had gekregen, zette ze zich krachtig in voor een kernproject van de Europese integratie – de interne markt met zijn ‘gelijke speelveld’ (het level playing field is een heel Britse metafoor) waar het VK zich van de EU nu per se bij neer moet leggen.

Hongarije en Polen zullen daarentegen juist enorm van de nieuwe begroting en het herstelfonds profiteren, in het Hongaarse geval bij elkaar tot wel meer dan 6 procent van het bbp. Toch weigeren ze te voldoen aan een aantal tamelijk minimale rechtsstaateisen zonder welke de EU gaandeweg geen gemeenschap van democratieën en een gedeelde rechtsorde meer zal zijn. Eigenlijk zeggen de Hongaarse en Poolse leiders tegen de Duitse en Nederlandse belastingbetaler: jullie mogen van ons alleen de broodnodige hulp aan die zwaar door corona getroffen landen in de zuidelijke eurozone zoals Italië en Spanje verlenen, als wij zonder noemenswaardige beperkingen grote hoeveelheden van jullie geld mogen blijven gebruiken. In Hongarije wil dit zeggen dat EU-gelden worden verdeeld ten gunste van het steeds ondemocratischer bewind van Orbán, om nog te zwijgen van zijn familie en vrienden.

Als deze schaamteloze chantage lukt, kunnen de populistische, xenofobe, nationalistische regeringspartijen in Hongarije en Polen min of meer vrijuit hun gang gaan, rijkelijk betaald door de Duitse en Nederlandse belastingbetaler en bijtend in de hand die hen voedt.

Onderweg naar een snelle Hongexit of Polexit? Geen denken aan. Waarom zouden ze zo dom zijn? Johnson mag van twee walletjes willen eten, Orbán doet het gewoon. Nee, de regelrechte bedreiging voor de EU is niet dat Hongarije en Polen de Britten misschien wel achterna gaan naar de uitgang, maar dat ze volwaardig lid van de club blijven – Hongstay en Polremain, zeg maar – en tegelijkertijd de belangrijkste regels blijven schenden. Het is moeilijk te zeggen wat op dit moment het grootste gevaar voor de toekomst van de Europese Unie is: een democratisch VK dat is vertrokken of een ondemocratisch Hongarije dat blijft.

