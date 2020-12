Het Humboldt Forum in Berlijn: verzoening of provocatie?

Op het eerste gezicht is het een sieraad voor de stad, het barokke keizerlijk paleis dat de afgelopen jaren midden in Berlijn is herbouwd. Op het tweede gezicht is het een rariteit. Op het derde gezicht een provocatie.

Alles bij elkaar is het uit de as herrezen Stadtschloss dus zeker een aanwinst. Al was het maar omdat het lang uitgestelde debatten over de omgang met het koloniale verleden nu ook in Duitsland onontkoombaar maakt.

Want wat wil je, als de voormalige koloniale macht Duitsland anno 2020 het symbool van Pruisische macht dat hier ooit stond weer zorgvuldig opbouwt, om er uitgerekend twee etnologische musea in onder te brengen. Met collecties die voor een belangrijk deel bestaan uit wat tegenwoordig roofkunst wordt genoemd. En dan ook nog onder het motto dat dit gebouw een ontmoetingsplaats van culturen moet worden: het Humboldt Forum. Die naam is een eerbewijs aan de ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859) en zijn broer, de taalwetenschapper en filosoof Wilhelm von Humboldt (1767-1835).

De officiële opening van het Forum – waar behalve het Etnologisch Museum en het Museum voor Aziatische Kunst ook het Berlijnse Stadsmuseum en de Humboldt Universiteit zullen exposeren – is vanwege de pandemie afgeblazen. In plaats daarvan is er op 16 december, om zeven uur ’s avonds, een ‘digitale opening’, om toch alvast te tonen wat binnen te zien is.

Volgend jaar gaan de tentoonstellingen, als de pandemie het toelaat, echt open. Dan zullen ook de grote binnenplaats en de passage dwars door het gebouw dag en nacht toegankelijk zijn.

Palast der Republik

Kom je uit de richting van de Brandenburger Tor aanlopen over de statige boulevard Unter den Linden, dan zie je het kolossale stadspaleis staan alsof het nooit is weggeweest. Alsof het 18de-eeuwse bouwwerk niet zwaar is beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en vervolgens opgeblazen en weggebulldozerd ten tijde van de DDR.

Monument Portaal voor Karl Liebknecht Uitgerekend dankzij de communistische DDR is een origineel onderdeel van het keizerlijk paleis bewaard gebleven. In de Tweede Wereldoorlog was het gebouw zwaar beschadigd en DDR-leider Walter Ulbricht kondigde in 1950 aan dat dit symbool van feodalisme helemaal zou worden afgebroken. Maar terwijl men al begonnen was het voormalige paleis met veel dynamiet tot puin te reduceren, trok het Instituut voor Marxisme-Leninisme aan de bel. Had Karl Liebknecht in 1918 niet vanaf een balkon van het paleis de ‘vrije socialistische republiek Duitsland’ uitgeroepen? En rechtvaardigde dat historische moment niet dat het portaal met dat balkon gespaard werd? Voor dat argument was Ulbricht gevoelig. De legende van de revolutionair die vanaf een paleisbalkon het jubelende volk toesprak was zo beeldend, dat de DDR er graag in meeging. Toen in de jaren zestig een gebouw voor de Staatsraad werd ontworpen, kreeg het portaal een prominente plaats in de moderne gevel. Vlak achter het nu herrezen paleis is het nog steeds te zien.

In de jaren zeventig bouwde het communistische Oost-Duitsland hier het Palast der Republik. In dat gebouw van staal, beton en veel oranje-bruin spiegelglas was ruimte voor een parlementszaal én grootschalige culturele activiteiten. Voor de DDR was het een pronkstuk. Maar na de Duitse eenwording werd ook dit gebouw – officieel omdat het veel asbest bevatte – tot spijt van menige Oost-Berlijner afgebroken.

En nu heeft de bondsrepubliek hier, in het hart van de hoofdstad, een massief symbool van Duitse macht teruggeplaatst, met op de zandkleurige gevels Pruisische adelaars, keizerkroontjes, engelen met trompetten en andere ornamenten. Daarboven een koepel met een gouden kruis erop. Alles fris en schoon, nog zonder dat de slechte adem van de stad er een grauwsluier overheen heeft gelegd.

Het geheel heeft 663 miljoen euro gekost, waarvan bijna 100 miljoen is bijeengebracht door private donaties voor de façades en de koepel.

Strenge, modernistische façade

Kom je van de andere kant, uit het oosten, en hou je even stil bij de beelden van het duo Karl Marx en Friedrich Engels, de eerste zittend, de tweede staand, dan zie je niets Pruisisch of baroks aan het reusachtige bouwwerk. Aan de oostgevel geen zuilen, geen adelaars, geen tierelantijntjes. Alleen een strenge, modernistische façade, met lange rijen ernstige, diepliggende ramen.

Deze oostzijde is de enige van de vier façades die architect Franco Stella niet in zijn oude vorm heeft gereconstrueerd. Alsof hij Marx en Engels een uitzicht op de herrezen Pruisische macht met zijn praalzucht wilde besparen.

De moderne gevel detoneert als een elektrische gitaar in een strijkkwartet. Het is een waarschuwingssignaal: let op, hier is meer aan de hand dan herstel van oude glorie. En dat moet ook binnen blijken.

„We proberen hier iets nieuws te doen, en tegelijk de geschiedenis niet te vergeten”, zegt Hartmut Dorgerloh, algemeen directeur van het Humboldt Forum. „Wij gaan juist intensief het gesprek aan over de geschiedenis.”

Dorgerloh ontvangt in zijn werkkamer in het Kroonprinsenpaleis, op een steenworp van het Stadtschloss. Afgezien van de vorm is het Humboldt Forum enigszins te vergelijken met het Centre Pompidou, zegt hij. „Als ik in Parijs ben ga ik daar altijd langs, je weet dat je er hoe dan ook iets interessants aantreft. Desnoods ga ik alleen naar boven om een kop koffie te drinken en van het uitzicht te genieten – wat bij het Humboldt Forum ook kan.”

Paul Spies, directeur van het Berlijnse stadsmuseum, in de kluisdeur, ooit toegang tot technoclub Tresor, op de expositie Berlin Global in het Humboldt Forum Foto Gordon Welters

Disneylandversie

Dat het paleis niet authentiek is maar nep, volgens critici een Disneyland-versie, deert hem niet. Ook de gebouwen op het befaamde Museuminsel, aan de overkant van de straat, spelen met historische citaten, zegt Dorgerloh.

„De Alte Nationalgalerie ziet eruit als een tempel uit de oudheid, maar is een museum. Het Humboldt Forum ziet eruit als een paleis, terwijl het ook iets anders is.” Geen museum trouwens, maar een forum. „Wij hebben niet alleen permanente en wisselende tentoonstellingen, we organiseren ook culturele en wetenschappelijke evenementen. We hebben de hele Berlijnse danswereld uitgenodigd zich door dit gebouw te laten inspireren en hier te komen dansen, onder het motto: laten we het Forum in beweging brengen.

„We gaan debatten houden, waarschijnlijk eerst gestreamd, over de kwestie die nu zo belangrijk is voor de etnologische musea: kolonialisme en teruggave van objecten aan de landen waar ze vandaan komen.”

Het Humboldt Forum wil laten zien dat het niet doof is voor de harde kritiek die het al moest incasseren toen het nog in de steigers stond. In 2017 stapte de Franse kunsthistorica Bénédicte Savoy verbitterd uit de raad van advies, omdat ze er geen vertrouwen in had dat er voldoende aandacht zou komen voor de vaak dubieuze herkomst van objecten uit voormalige koloniën.

„Alsof het nucleair afval is wordt dat alles weggestopt onder een dikke laag lood. Het Humboldt Forum is een soort Tsjernobyl’”, zei ze in een vernietigend afscheidsinterview.

Duitsland lijdt aan koloniale amnesie. Men is vergeten hoe gewelddadig en racistisch het koloniale rijk was Jürgen Zimmerer historicus

Koloniale amnesie

Fel in zijn kritiek is ook historicus Jürgen Zimmerer, gespecialiseerd in het Duitse kolonialisme. „Duitsland lijdt aan koloniale amnesie. Men is vergeten hoe gewelddadig en racistisch het koloniale rijk was”, zegt hij in een telefonisch interview.

„Er zit een onoplosbare spanning tussen de buitenkant van dat paleis en wat er binnen moet gebeuren. Je kan wel zeggen: we gaan de discussie over de koloniale tijd aan, maar in zo’n reusachtig gebouw gaat dat verloren, zoals een stiltekapelletje op een luchthaven ten onder gaat in de drukte eromheen.

„Als je het écht meent dat je de koloniale erfenis aan de orde wil stellen, dan moet je de binnenplaats bedekken met zand uit de Omaheke-woestijn in het huidige Namibië, waar Duitsland tussen 1904 en 1908 de eerste genocide van de twintigste eeuw uitvoerde. Als het je ernst is, dan moet je die Pruisische suikerwerkfaçade omhangen met prikkeldraad. Zodat het geen bezoeker ontgaat hoe misdadig het kolonialisme was.”

Critici hekelen ook het christelijke kruis, bovenop de koepel. En de bijbeltekst in gouden letters daaronder, dat „in de naam van Jezus iedereen moet knielen, in de hemel, op aarde en onder de aarde”.

Absurd, vindt Zimmerer. „Hier wordt onmiskenbaar de superioriteit van het christelijke kruis vastgesteld en geëist. Je kan niet zeggen: dit is een trefpunt van culturen, we laten het kolonialisme achter ons, en tegelijk op de koepel een kruis zetten in naam waarvan het kolonialisme opereerde, waarmee het onderscheid tussen christelijk en heidens werd geconstrueerd, wat aan onderwerping en racisme heeft bijgedragen.”

Directeur Dorgerloh zegt de bedenkingen te begrijpen. „Die woorden onderop de koepel zijn inderdaad geen uitnodiging tot interreligieuze dialoog”, erkent hij. „Toen de koepel in 1840 op het paleis werd gezet, onder de zeer religieuze koning Frederik Willem IV, ging die tekst over de rol van de koning in Pruisen. Ook de koning moet knielen voor God, was de boodschap – voor God, en niet voor een grondwet. Het weerspiegelt zijn antidemocratische houding.

„Wat is het alternatief voor dit paleis? Een geheel modern gebouw, uitsluitend voor de etnologische collecties? Ik vind het juist spannend dat er een tegenstelling is tussen het gebouw en wat we binnen aan de orde stellen. Dat benadrukt: hier speelt een controversieel, heel actueel thema.”

Daarbij gaat het ook over teruggave van objecten, al gaat hij daar zelf niet over, zegt Dorgerloh. „Wij als Humboldt Forum hebben geen etnologische collecties. Die zijn van de musea die ze hier laten zien.”

Een aantal van de beroemde bronzen beelden uit Benin zal tentoongesteld worden. „Verzwijgen en verstoppen is geen oplossing.” De problematiek van herkomst en mogelijke teruggave aan Nigeria, verzekert Dorgerloh, zal vanuit verschillende perspectieven aan de orde komen. „De huidige Oba, het opperhoofd van het historische koninkrijk Benin dat nu tot Nigeria behoort, komt aan het woord, en ook activisten, historici en etnologen. Zodat duidelijk wordt dat dit omstreden, belaste museumstukken zijn. En dat over de toekomst ervan nog beslist moet worden.”

Paul Spies

De buitenkant van het paleis mag grotendeels imitatie-barok zijn, binnen is het een modern gebouw met roltrappen, airconditioning en strakke muren. Op de eerste verdieping loopt de Nederlander Paul Spies, directeur van het Berlijnse stadsmuseum, door een zaal waar het wit van de muren grotendeels verdwenen is achter een wervelende wandschildering van de graffitikunstenaars Raoul en Davide Perre, ook bekend als het duo How&Nosm.

Als een psychedelisch stripverhaal toont het kunstwerk over vier wanden in klare lijnen en wilde spuitbuskleuren elementen uit de complexe geschiedenis die Berlijn met de wereld verbindt: van Alexander von Humboldt in de tropen, via opbloeiend wetenschappelijk onderzoek, geketende slaven, tot Bismarck die de wereld met bebloed mes in taartpunten opdeelt, neerdalende bommen, vredesduiven en een verwoeste natuur.

Spies, die in Nederland het Amsterdam Museum leidde, is verantwoordelijk voor de tentoonstelling Berlin Global, over de relatie tussen Berlijn en de wereld. De omstreden aspecten van het Forum ontbreken niet. Maar ook andere actuele thema’s rond Berlijn als wereldstad komen aan de orde zoals culturele vrijheid, gentrificatie, de befaamde Berlijnse clubcultuur en de schaduwzijden van de modewereld.

Expositie Berlin Global in het Humboldt Forum met rechts een werk van David Mesguich en DOTDOTDOT Foto Gordon Welters

Prominent is een oude roestige kluisdeur opgesteld. Ooit stond die in een kelder waar een groot warenhuis een bankafdeling had gevestigd. „Toen de nazi’s aan de macht waren gekomen wist een deel van de Joodse familie die het warenhuis bezat naar Amerika te ontkomen, de anderen werden vermoord in Auschwitz. In het door bommen beschadigde warenhuis werd de kluis in de kelder vergeten – tot na de val van de Muur. In het herenigde Berlijn werd de kluisdeur wereldberoemd als toegangsdeur van de in een verlaten kelder opgerichte technoclub Tresor. Een object, kortom, met veel geschiedenis.

„Wat een mafkezen, dacht ik toen ik voor het eerst hoorde dat het stadspaleis weer van de grond af zou worden opgebouwd”, zegt Spies. „Wie bouwt er nou een paleis terug?

„Dit is geen onschuldig gebouw. Het was het speeltje van conservatief West-Duitsland. Het viert de hegemonie van West-Duitsland, de overname van Oost-Duitsland, met een reconstructie uit het Duitse Rijk.

„Nu zou je het waarschijnlijk niet meer zo doen. Toch levert het ook winst op die je in een modern gebouw niet zou hebben. Dan was alles braaf politiek correct geweest. Door die Pruisische buitenkant is het nu deels politiek incorrect – en daardoor heftiger. Wij willen actuele debatten hier niet onderdrukken, maar juist stimuleren.”

Kaiserpanorama

Bijvoorbeeld aan de hand van het zogeheten Kaiserpanorama: een groot rond meubel uit de negentiende eeuw, waaromheen 25 mensen plaats konden (en kunnen) nemen om door een kijker een soort diashow te bekijken – bijvoorbeeld over ‘vreemde volkeren’.

„In die foto’s herken je de koloniale blik van de ‘beschaafde westerling’ die ‘de inboorling’ fotografeert. In Berlijn waren ook tentoonstellingen waar levende mensen werden getoond, de zogeheten Völkerschau. Ze werden uit Afrika gehaald, om een soort toneelstukje te spelen over hoe je als primitief mens leeft. Onwaardig, een soort dierentuin van mensen. Iemand die als jongetje tentoongesteld werd, vertelt daarover op een filmpje dat we hier vertonen.”

De initiatiefnemers van de herbouw van het paleis hadden dit niet voor ogen, erkent Spies. „Pas toen tot de herbouw was besloten, ontstond het plan de etnologische musea uit het zuidwesten van de stad hierheen te halen.

„Dat vond iedereen een briljant idee: laten we de wereld exposeren in het centrum van de stad. Moet je dat in Amsterdam voorstellen: dat het Paleis op de Dam in plaats van het koningshuis en de trotse Amsterdamse geschiedenis de wereld laat zien, inclusief de duistere kanten van het kolonialisme. Duitsland doet dat toch maar.”

Kruis Otto op de koepel Van de straat is het niet te zien. Maar helemaal boven op de koepel van het nagebouwde Berlijnse stadspaleis staan enkele woorden die er beslist niet stonden toen Pruisische koningen en Duitse keizers hier regeerden. Niet het geloof, de monarchie of het Duitse vaderland worden met die woorden geëerd, maar de man die in 1949 het postorderbedrijf Otto begon, inmiddels een onlinehandel met een omzet van zo’n veertien miljard. Dat is te danken aan zijn weduwe. Die heeft met een donatie van een miljoen euro gedaan gekregen dat op de gouden rijksappel waarop het christelijke kruis rust is gegraveerd: „In nagedachtenis aan mijn man Werner A. Otto 1909-2011. Inga Maren Otto”. Veel discussie is er in Duitsland geweest over de vraag of het wel gepast was om een kruis te plaatsen op een overheidsgebouw. Voorstanders betoogden dat er nu eenmaal ook bovenop het originele paleis een kruis stond, althans vanaf 1840. Voor de heer Otto, en het miljoen van zijn weduwe, werd de doelstelling van authenticiteit toch maar even terzijde geschoven. En ach, zoals een Duitse krant schreef, de woorden daar boven op de rijksappel zijn toch alleen maar leesbaar voor Onze Lieve Heer en de gevelreinigers.