GroenLinks-kandidaat Bouchallikht ‘baalt’ van deelname aan protest

Kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks Kauthar Bouchallikht „baalt enorm” van haar deelname aan een protest in 2014 in Amsterdam. Dat schrijft ze woensdag op Twitter. Op een foto die GeenStijl dinsdag publiceerde, staat Bouchallikht tussen demonstranten die antisemitische vlaggen en borden dragen. Daarop staan hakenkruizen en wordt de handelswijze van Israël gelijkgesteld aan die van Hitler.

De 26-jarige Bouchallikht noemt de foto „ongelooflijk pijnlijk” en schrijft antisemitisme te „verafschuwen”. Ze schrijft dat ze haar deelname aan het protest, dat was opgezet tegen het geweld in Gaza, als twintigjarige student niet goed heeft ingeschat. Bij het zien van de antisemitische leuzen had ze weg moeten gaan, zo vindt ze zelf.

Bouchallikht is klimaatactivist en staat negende op de kandidatenlijst van GroenLinks. Ze kwam begin november ook al in opspraak vanwege haar voorzitterschap van Femyso. Die jongerenorganisatie is volgens deskundigen gelieerd aan de Moslimbroederschap, een politiek-islamitische beweging die in het Midden-Oosten streeft naar een islamitische staat die is afgeschermd van westerse invloeden. Dat riep vragen op, omdat GroenLinks een partij is met als speerpunten onder meer gelijkwaardigheid en vrouwenrechten.

Hoewel Bouchallikht een connectie met de Moslimbroederschap ontkent, is ze op 1 december vertrokken bij Femyso. Ze benadrukt op de website van GroenLinks bovendien dat ze geen affiniteit heeft met het conservatieve gedachtegoed van de Moslimbroederschap en juist vrijheid en democratie nastreeft.

Volgens partijleider Jesse Klaver hebben veel jonge, met name vrouwelijke, moslims in Nederland continu het gevoel dat ze hun loyaliteit moeten bewijzen, zo schreef hij in november. Hoewel Klaver diezelfde maand aangaf zijn vraagtekens te hebben bij Femyso, heeft hij de positie van Bouchallikht op de kandidatenlijst altijd verdedigd.

