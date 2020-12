Duurzaamheidsmanagers Shell stappen op wegens ‘onenigheid over koers’

Zeker vier duurzaamheidsmanagers van olieconcern Shell hebben de afgelopen weken hun vertrek aangekondigd. De Britse zakenkrant Financial Times (FT) schrijft dinsdag op basis van anonieme bronnen dat het vertrek van de managers samenvalt met onenigheid over toekomstige verduurzamingsplannen. Een aantal managers binnen het bedrijf zou hebben aangedrongen op een snellere verschuiving van olie naar hernieuwbare energie. Het topmanagement zou daar niet toe geneigd zijn. Shell presenteert in februari de nieuwe bedrijfsstrategie.

Of de managers die volgens FT in conflict raakten over de verduurzamingskoers van Shell ook dezelfde personen zijn die de afgelopen weken het bedrijf verlieten, is niet bekend. Degenen die vertrekken zijn vicepresident van hernieuwbare energie Marc van Gerven, vicepresident van strategie energietransitie Katherine Dixon en Eric Bradley, die zich bezig hield met decentrale opwekking. Dorine Bosman, vicepresident van offshore windenergie, zou Shell later deze maand verlaten.

Shell stelt laat in een reactie weten dat het vertrek van de vier managers samenhangt met een reorganisatie die het bedrijf vanwege de coronacrisis doorvoert. Wereldwijd schrapt het concern zeker zevenduizend tot negenduizend banen. Volgens het bedrijf vertrekt Dixon vanwege een andere baan bij het Internationaal Energieagentschap. Een woordvoerder van het olieconcern zegt de reden van vertrek van de overige managers niet te kennen, noch te weten of de keuze vrijwillig was. Het beeld van conflict binnen de top over de verduurzamingsstrategie stelt het bedrijf „niet te herkennen”.