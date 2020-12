Doorbraak gloort in Europese begrotingscrisis

Wordt een Europese begrotingscrisis op de valreep alsnog bezworen? Een nieuw compromisvoorstel van Duitsland vergrootte in Brussel woensdag hoop op een doorbraak. Voorafgaand aan een topontmoeting van Europese regeringsleiders deze donderdag, lieten Polen en Hongarije weten in principe akkoord te kunnen gaan met de opzet. Maar of het compromis ook voor Nederland en het Europees Parlement acceptabel is, moet nog blijken.

Een crisis dreigde de afgelopen weken nadat Polen en Hongarije weigerden akkoord te gaan met de nieuwe Europese meerjarenbegroting. De landen eisten dat een voorstel om de toekenning van EU-subsidies te verbinden aan respect voor de rechtsstaat van tafel gaat. Zonder unanieme instemming, kan de nieuwe begroting 1 januari niet van start kunnen gaan en zou een groot deel van de EU-fondsen stil komen te liggen. Het speciale coronaherstelfonds om landen in financiële nood te helpen zou bovendien niet gevuld kunnen worden.

In het nieuwe compromisvoorstel van Duitsland, dit half jaar voorzitter van de EU, blijft de tekst over het nieuwe ‘rechtsstaatmechanisme’ ongewijzigd. Wel zouden regeringsleiders in een ‘toelichtende verklaring’ een paar aspecten ervan ophelderen. Zo wordt onderstreept dat alle landen gelijk zullen worden behandeld en dat de toets alleen geldt voor betalingen uit de nieuwe EU-begroting, en niet voor ‘oude’, vertraagde fondsen. Ook wordt vastgesteld dat lidstaten de toets als aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg mogen voorleggen. Daarnaast stelt de tekst dat wanneer de Europese Commissie een lidstaat wil korten, deze aan een soort ‘noodrem’ kan trekken waarna de maatregelen door regeringsleiders besproken moet worden.

Nog geen definitief fiat

Vanuit Warschau en Boedapest klonken woensdag instemmende geluiden, hoewel een definitief fiat nog niet is gegeven. Of ook de overige Europese lidstaten met het compromis kunnen instemmen is evenmin zeker. Vooral de reactie vanuit Nederland wordt met grote aandacht gevolgd. Premier Mark Rutte (VVD) liet de afgelopen periode meermaals weten dat het bestaande voorstel voor de rechtsstaattoets voor Nederland de „absolute ondergrens” was.

Hoewel aan de tekst van het voorstel nu dus niet wordt gesleuteld, is onzeker of Den Haag kan leven met de aanvullende verklaring. Woensdag nam de Tweede Kamer een motie aan die de premier oproept „ervoor te zorgen dat er geen afbreuk gedaan wordt aan het rechtsstaatmechanisme” en niet akkoord te gaan „met een juridisch bindend inlegvel”.

In Brussel klonk woensdag hoe dan ook opluchting over een mogelijke uitweg. Een begrotingscrisis zou bovenop de financiële klap van de coronacrisis een grote gevolgen kunnen hebben. De afgelopen weken leken Warschau en Boedapest zich bovendien alleen maar verder in te graven.

Ondertussen werd vanuit Brussel en Berlijn de druk wel opgevoerd. Vorige week liet de Europese Commissie openlijk weten te werken aan een alternatief coronafonds, waaraan Polen en Hongarije niet zouden kunnen deelnemen. Tot voor kort leken dergelijke dreigementen geen effect te hebben. Dat de landen nu toch bereid lijken met het rechtsstaatmechanisme in te stemmen, werd woensdag als doorbraak gezien.

