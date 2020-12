Documenten Pfizer ingezien bij cyberaanval op Europees Geneesmiddelenbureau

Bij een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn volgens het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer documenten over hun coronavaccin ingezien. Dat schrijft de farmaceut woensdagavond in een verklaring. Documenten over het coronavaccin zouden „onrechtmatig zijn geopend” bij de cyberaanval, die eerder op woensdag plaatsvond.

Eerder op de dag maakte het EMA al melding van de digitale inbraak. Er werden toen geen verdere details bekendgemaakt. Wie er achter de aanval zit en hoe de aanval heeft plaatsgevonden, wordt nog onderzocht door onder andere het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie.

Het EMA is verbonden aan de Europese Unie en houdt zich bezig met de beoordeling van medicijnen en vaccins. Momenteel wordt gewerkt aan de goedkeuring van het door Pfizer en BioNTech ontwikkelde coronavaccin. Eind december wordt er uitsluitsel verwacht; volgens Pfizer heeft de cyberaanval geen gevolgen voor die tijdlijn.

Persbureau Reuters schrijft dat hackpogingen tegen medische organisaties en zorginstellingen zijn toegenomen tijdens de pandemie. Hackers uit onder anderen Noord-Korea, Iran, Vietnam, China en Rusland zouden bij die pogingen hebben geprobeerd informatie over behandelmethoden van het coronavirus te verkrijgen.