Defensie gaat ondanks motie door met plan omstreden radar in Herwijnen

Het ministerie van Defensie gaat ondanks een motie van de Tweede Kamer door met de voorbereidingen voor de plaatsing van een radarstation in het Gelderse Herwijnen. Dat zegt een woordvoerder woensdag desgevraagd. Dinsdag stemde een meerderheid van de Kamer in met een motie die voorschrijft dat het ministerie moet zoeken naar een alternatieve locatie voor de radar vanwege angst voor gezondheidsschade onder de inwoners van Herwijnen.

Volgens Defensie gaat de planning voor Herwijnen door „omdat we geen kostbare tijd mogen verliezen”. De huidige radar in Nieuw-Milligen is verouderd en valt geregeld uit, waardoor de veiligheid in het geding zou zijn. Of en hoe het ministerie gaat zoeken naar nieuwe locaties, kan de woordvoerder niet zeggen. „We zullen een Kamerbrief sturen over hoe we gevolg geven aan de motie”, stelt hij. Het is niet bekend wanneer deze komt.

De plaatsing van het radarstation in Herwijnen is al tijden onderwerp van discussie. Inwoners van de Gelderse plaats vrezen voor de straling die de militaire radar uitzendt. In het dorp staan ook al scheepvaartradars en een radar van het KNMI. Gevreesd wordt dat de samengestelde straling van al deze radars tot gezondheidsproblemen kan leiden. Een zorg van de bewoners is het relatief hoge aantal gevallen van de progressieve spierziekte ALS in het dorp.

Binnen grenswaarden

Onderzoeksinstituut TNO concludeerde eerder dat de straling in het gebied binnen de grenswaarden blijft en er dus geen regels overtreden worden. Ook is geen verband aangetoond tussen de straling en ziekten als ALS. Het is echter ook niet uitgesloten dat er wel een verband is. De Tweede Kamer vindt dit risico te groot en wil daarom dat Defensie een andere plek zoekt voor de radar.

Nederland heeft twee radarinstallaties die het luchtruim bewaken en militaire luchtoperaties begeleiden. Een staat in het Friese Wier en dekt de bovenste helft van het land en delen van de Noordzee. De ander, die momenteel in Nieuw Milligen staat, dekt het zuidelijke gedeelte van het land. De installatie in Wier is ook verouderd en wordt eveneens vervangen.