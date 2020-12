Gommers: bang voor derde golf en uitval zorgpersoneel

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is bang voor een mogelijke derde golf als het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Dat zei hij dinsdagavond in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. „Ik hou mijn hart een beetje vast de komende dagen.”

Die mogelijke derde golf noemt Gommers met name problematisch voor ziekenhuispersoneel. „Het verplegend personeel kan niet op adem komen, terwijl dat eigenlijk wel moet”, aldus de voorzitter die tevens OMT-lid is. In zijn eigen ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam, ziet Gommers dat het ziekteverzuim toegenomen is van ongeveer een op tien, tot een op vijf. „Als het verder toeneemt, ben ik bang dat daar mensen gaan omvallen.”

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend geen versoepelingen van de coronamaatregelen in te voeren voor de Kerstdagen. Mogelijk worden er zelfs meer maatregelen ingevoerd om een verdere stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. Gevraagd naar de optie van het invoeren van meer maatregelen voor Kerst, stelde Gommers zich „zomaar te kunnen voorstellen dat we voor de kerst toch nog wel iets van een intelligente lockdown kunnen doen”. „Maar dat is echt afwachten de komende dagen”.