‘Stroppenpotten banken volgend jaar nog hoger’

Banken moeten volgend jaar waarschijnlijk meer geld opzijzetten dan in 2020 om verliezen op leningen door de coronacrisis op te vangen. Dat schrijft adviesbureau McKinsey in het donderdag gepubliceerd jaarlijkse onderzoek naar de stand van de wereldwijde bankensector.

De stroppenpotten van de banken zijn in de eerste helft van dit jaar wereldwijd met 900 miljard dollar (742 miljard euro) gevuld om coronaverliezen op te kunnen vangen, schrijft het adviesbureau. Als het meest waarschijnlijk economische scenario uitkomt, komt dat bedrag over geheel 2020 uit op ruim 1,5 miljard dollar.

De risicodirecteuren van de banken die McKinsey voor het onderzoek heeft gesproken verwachten dat als de overheidssteun voor bedrijven afloopt en de aflosvakanties voor bankklanten ophouden, dat bedrag in 2021 nog hoger uitvalt. Daarmee zouden de stroppenpotten bij elkaar hoger uitkomen dan tijdens de kredietcrisis.

Voldoende kapitaal

McKinsey verwacht desalniettemin dat in deze coronacrisis, in tegenstelling tot in 2008/2009, vrijwel alle banken deze financiële klap overleven. „De industrie is voldoende gekapitaliseerd om de schok op te vangen”, schrijft het adviesbureau.

Op de langere termijn zijn de strategieadviseurs pessimistischer over het voorbestaan van banken. De vraag is namelijk of banken wel in staat zijn om, als de economie enigszins is hersteld, weer voldoende winst te maken. Dat is nodig om de ‘kapitaalkussens’ weer op te bouwen voor een volgende crisis.

Een jaar geleden, voor de coronacrisis, stelde McKinsey al dat 60 procent van de banken door de lage rentes onvoldoende winst maakt om de kosten voor kapitaal die het maakt te compenseren. In het eerste halfjaar van 2020 is dat door de coronacrisis opgelopen naar 77 procent.

De conclusie van McKinsey was een jaar geleden eigenlijk hetzelfde als nu: de banken moeten als de wiedeweerga op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Daarbij moeten de banken gebruikmaken van de snelheid en flexibiliteit die tijdens het begin van de coronacrisis aan de dag werd gelegd, aldus het adviesbureau.

Lees ook: Kunnen banken hun rol als ‘redder’ van de economie blijven volhouden?