CO2-voetafdruk vermelden voor de gezondheid van de planeet

Ik dronk mijn koffie altijd graag met melk. En dan niet een wolkje koffieroom, maar een flinke sloot opgeschuimde, volle melk. Dit zou ik hier nooit hebben opgeschreven als ik die gewoonte nog steeds had. Het drinken van zuivel valt voor mij in de categorie klimaatzonden.

Dat ik deze bekentenis nu wel durf te doen, heb ik te danken aan mijn dochter die laatst bij een wandeling in Amsterdam op zoek ging naar een takeaway voor een koffie met havermelk. De meeste koffietentjes bleken alleen sojamelk te hebben, maar die wilde ze niet. Niet lekker genoeg.

Het was even wennen, maar inmiddels ben ik ook overstag. Van de vele soorten havermelk heb ik een voorkeur voor de verse, volle variant (en dus niet de speciaal voor koffie bedoelde lang houdbare ‘barista’). Gewone melk is daarmee uit mijn assortiment geschrapt.

Het succes van dit alternatief voor melk is ongetwijfeld te danken aan de assertieve campagne van het Zweedse bedrijf Oatly. Op de verpakking staat bijvoorbeeld ‘Wow, no cow’. Maar ik vond vooral een van hun eerste slogans heel geslaagd: ‘het is als melk, maar dan voor mensen’.

Svensk Mjölk, de Zweedse melklobby, dacht daar anders over en spande een rechtszaak aan. Kritiek was dat Oatly zijn haverdrank te veel presenteerde als melk. Hoewel Oatly de rechtszaak verloor, leverde die zoveel publiciteit op dat het bedrijf er alleen maar voordeel van had.

Uitdagen

Oatly voert nu op zijn verpakking campagne voor het vermelden van de CO 2 -voetafdruk van voedingsmiddelen. Zelf stellen ze dat hun product verantwoordelijk is voor 0,68 kg CO 2 e per kg ‘melk’, van de boerderij tot aan de winkel. In een uitgebreid verhaal (in het Engels, tja het is wel een elitaire club) dagen ze bedrijven ook uit hun voetafdruk te vermelden.

Dat zou een uitstekend idee zijn, blijkt uit een ook door Oatly aangehaald onderzoek in Science. Vetgehaltes, eiwitten en allergiewaarschuwingen zijn nuttig voor je persoonlijke gezondheid, voor die van de planeet gaat het om CO 2 . En alleen in een vergelijking krijgt zo’n getal betekenis.

Gelukkig biedt de BBC een klimaatcalculator voor voeding. Eén glas havermelk per dag (ongeveer zoveel als ik in mijn koffie gebruik) blijkt goed voor 65 kilo CO 2 per jaar, wat gelijk staat aan 270 kilometer rijden in een gemiddelde benzineauto. Eenzelfde hoeveelheid (echte) melk veroorzaakt 229 kilo CO 2 , evenveel als 941 kilometer rijden. Het laat zien hoe groot de verschillen zijn. En dus ook hoe goed het is om dat te weten. Hoogste tijd dat Europa die informatie verplicht stelt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020