‘Brillenreus EssilorLuxottica twijfelt over overname Pearle-eigenaar GrandVision’

Brillengigant EssilorLuxottica weet niet zeker of het de voorgenomen overname van optiekconcern GrandVision nog wil doorzetten. Het bedrijf achter brillenmerken zoals Ray-Ban en Oakley is volgens Bloomberg aan het onderzoeken of het de gemaakte afspraken nog kan aanpassen. Bronnen melden aan het persbureau dat Essilor onder meer kijkt naar het heronderhandelen van de prijs en het afbreken van de overname.

Dat de Frans-Italiaanse brillenfabrikant twijfelt, komt niet als een verrassing. Al sinds het uitbreken van de coronapandemie worstelt het bedrijf zichtbaar met de overname, die in de zomer van vorig jaar werd aangekondigd. Essilor (17,4 miljard euro omzet, 150.000 werknemers) bood toen omgerekend 5,5 miljard euro voor driekwart van de aandelen in GrandVision, eigenaar van winkelketens zoals Pearle en Eye Wish. Het werd daarmee een van de grootste overnames op Nederlandse bodem in 2019.

Twijfel als gevolg van coronacrisis

Nu het coronavirus winkeliers in de hele wereld hard treft, groeien bij Essilor de zorgen of GrandVision die miljarden nog wel waard is. De brillenmaker vindt bovendien dat het Nederlandse concern onvoldoende duidelijkheid geeft over de gevolgen van de pandemie op de bedrijfsvoering. In augustus liet Essilor al invallen doen bij GrandVision in een poging de boeken in te zien. Dat verzoek werd later afgewezen door de rechter.

Volgens de bronnen van Bloomberg ziet EssilorLuxottica nog steeds de voordelen van een overname van GrandVision. Het bedrijf is naast de grootste brillenfabrikant ter wereld ook nog eens een belangrijke verkoper. Essilor heeft zo’n negenduizend winkels, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Europa is daarentegen een blinde vlek, en daar heeft GrandVision juist veel winkels.

400 miljoen boete

Mocht Essilor de overname van GrandVision afbreken, dan riskeert het bedrijf volgens Bloomberg een boete van 400 miljoen euro, te betalen aan de prooi. Een woordvoerder van GrandVision wil desgevraagd niet op het nieuws reageren. Het Nederlandse bedrijf is volgens haar nog altijd vast van plan om de overname voor komende zomer af te ronden, zoals eerder aangekondigd.

EssilorLuxottica wilde, tegenover Bloomberg, niet reageren op het nieuws.