14,5 jaar cel en tbs voor doden taxichauffeur Maastricht

Een 48-jarige man is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van een taxichauffeur in Maastricht. Het gerechtshof in Den Bosch meent dat er sprake was van gekwalificeerde doodslag en acht bewezen dat de verdachte de chauffeur in 2017 wilde beroven van zijn geld en auto, en hem daarbij om het leven heeft gebracht.

In 2018 werd de man veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging vanwege moord. De verdachte ging daartegen in hoger beroep. Hoewel het OM in hoger beroep dezelfde straf eiste, achtte het hof niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte raad. Omdat er ook tbs met dwangverpleging wordt opgelegd valt de straf drie jaar lager uit, terwijl er nog eens zes maanden van de eerdere veroordeling worden afgetrokken omdat de uitspraak in hoger beroep lang op zich heeft laten wachten.

‘Zelfverdediging’

De verdachte bracht de 24-jarige taxichauffeur drie jaar geleden ‘s nachts om het leven na een taxirit in Zuid-Limburg. Ter hoogte van Spaubeek werd de chauffeur met twaalf messteken gedood. Het lichaam van het slachtoffer werd achtergelaten in een bos vlak over de grens in Duitsland, waar het de volgende dag werd gevonden door wandelaars. De verdachte reed terug in de taxi richting Zuid-Holland maar strandde op de snelweg zonder benzine. Hij werd twee kilometer verderop aangehouden door politieagenten, die de taxi met daarin twee lege portemonnees onder het bloed hadden aangetroffen.

Volgens de verdachte werd hij aangevallen door de taxichauffeur en moest hij zich verdedigen. Mede door twee eerdere veroordelingen van (poging tot) beroving van een taxichauffeur ging het hof hier niet in mee. In de uitspraak schrijft het hof verder dat de manier waarop het lichaam gedumpt is „getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het slachtoffer”.