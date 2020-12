Ziekenhuizen moeten niet hoeven hamsteren

Een prijsstijging van 119 procent. Even dacht ik dat hallucineerde. Is dat nou een cijfer te veel? Maar het stond er echt. Vanwege alle problemen met grondstoffen, met de ‘logistieke keten’ en de enorme vraagexplosie had de fabrikant van steriel verpakte pakketten met operatiespullen besloten zijn prijs aanzienlijk te verhogen.

Mark van Houdenhoven is ceo van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Om operaties te kunnen verrichten, gebruiken orthopedisch chirurgen zogeheten proceduretray’s. Dat zijn die steriel verpakte pakketten met afdekmateriaal, handschoenen, tape, lijnen enzovoorts. Voor elk type operatie bestaat er een tray. Ziekenhuizen kopen deze tray’s in bij wereldwijd georganiseerde bedrijven. Op zoek naar de beste kwaliteit voor de beste prijs slaat de Sint Maartenskliniek per jaar via een Nederlandse medische groothandel bij een Brits bedrijf voor 240.000 euro aan voorverpakte proceduretray’s in.

Sinds het begin van de coronapandemie is de prijs van deze pakketten in stapjes verhoogd. Telkens staat er de opmerking bij dat dit niet de laatste verhoging is. Overleg met de groothandel en de producent van de dozen is niet mogelijk. Er is een pandemie, de grondstofprijzen stijgen, de vraag explodeert, het kan niet anders, horen wij terug.

Alle uitgeserveerde prijsbrokjes bij elkaar opgeteld komt de prijsstijging, voorlopig, uit op 119 procent, berekende onze inkoper. Totdat het volgende prijsbrokje komt, waarschuwde zij. Voor onze gespecialiseerde kliniek betekent dit bijna 286.000 euro extra kosten – ongeveer het salaris van vier verpleegkundigen. Zonder dat er sprake is van extra kwaliteit, extra spullen, extra innovatie en extra zorg.

Niet transparant

Uiteraard weten wij dat de kosten kunnen stijgen. In de meeste contracten is daar ruimte voor. Denk aan extreme koerswijzingen van de dollar of aan hogere grondstofprijzen die buiten de beïnvloedingssfeer van de leverancier liggen. De plicht om een kostenstijging aan te tonen ligt bijna altijd bij de fabrikant, maar in het geval van de tray’s blijft het evenwel bij algemeenheden.

Voor publieke organisaties als een ziekenhuis maar ook voor beursgenoteerde ondernemingen kan iedereen volgen hoe de prestaties zijn. Of de grondstofprijzen zijn gestegen is eveneens te achterhalen. Dit is onder meer terug te zien in de verplichte kwartaalcijfers van beursgenoteerde ondernemingen. Dan is het snel duidelijk of een prijsstijging begrijpelijkerwijs wordt veroorzaakt óf dat er gewoon meer winst is gemaakt.

Lees ook: Hoe efficiëntie de Nederlandse zorg al jarenlang kwetsbaar maakt

In de zorgsector daarentegen zijn veel toeleveranciers van medische middelen private ondernemingen en bijvoorbeeld eigendom van investeringsmaatschappijen. Ze zijn niet aan de beurs genoteerd en hebben geen publicatieplicht van bijvoorbeeld hun kwartaalcijfers. Maar ze blinken niet uit in transparantie, ook niet als ze werkzaam zijn in de zorg. En zo is het een goed bewaard geheim of de geconstateerde prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere grondstofprijzen of onduidelijke extra verdiensten onder de vlag van de pandemie.

Daarnaast is het onhelder of de vraag naar zorgproducten daadwerkelijk is gestegen. Uiteraard is de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes toegenomen. Maar tegelijkertijd is de reguliere zorg afgeschaald. Hoe een en ander zich verhoudt voor leveranciers is een raadsel.

Onnodig hamsteren

Het lijkt erop dat toeleveranciers en de medische groothandel het vertrouwen in de beschikbaarheid van medische materialen oneigenlijk gebruiken. Op hun beurt gaan ziekenhuizen en afdelingen hamsteren. Dat is niet nodig, maar wel begrijpelijk en het leidt tot de vraag of er straks nog genoeg spullen zijn om zowel patiënten als medewerkers tevreden te stellen. Het gevolg is een run op specifieke medische producten waarna toeleveranciers, vanwege die vraagexplosie, hun prijzen mogelijkerwijs opnieuw verhogen.

Lees ook: Zorgrapport: ‘Bekostig op de uitkomst, niet op de uren’

In mijn ogen is het belangrijk dat het vertrouwen in de zorgwereld terugkeert. Ook toeleveranciers hebben daarin een verantwoordelijkheid. Hoe? Door inzicht te geven in hun voorraden, in hun productiecapaciteit en daarmee in de prijzen. Dat heet transparantie.

Verbondenheid aan een leverancier en het vertrouwen dat wij als hoogwaardig gespecialiseerd ziekenhuis steevast kunnen beschikken over de juiste kwaliteit spullen, maakt dat wij niet zomaar kunnen wisselen, zoals bijvoorbeeld met een order voor koffiebekertjes wel zou kunnen. Zo’n verandering kost minimaal zes maanden. Daarmee draagt de leverancier een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg, waar wij als ziekenhuis op moeten kunnen rekenen. Helaas laat een prijsstijging van 119 procent zich niet rijmen met deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.