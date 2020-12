Werkgevers: zet EU in de Grondwet

Een scenario waarin de Haagse politiek bezwijkt voor anti-Europese gevoelens en het Nederlandse EU-lidmaatschap op het spel zet? Hoewel nu niet aan de orde, maken werkgevers zich daar grote zorgen over. In een aan de meeste Kamerfracties verstuurde brief pleiten ze voor het verankeren van het Europese lidmaatschap in de Nederlandse Grondwet. VNO-NCW en MKB Nederland spreken van een „een belangrijke en zeer verstandige zet”.

De werkgevers vragen de Kamerleden om een initatiefwet te steunen uit mei van de D66’ers Rob Jetten en Kees Verhoeven, waarin de verankering wordt voorgesteld. De behandeling daarvan begint woensdagmiddag in de Kamer. „Het wetsvoorstel waarborgt dat het EU-lidmaatschap nooit lichtvaardig op het spel gezet zal kunnen worden”, schrijven Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof, de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland. „Het belang van Europa voor ondernemers en daarmee voor een welvarend Nederland is zo groot dat het niet genoeg benadrukt kan worden.”

Eurosceptische geluiden

Aanleiding voor de initiatiefnota in mei was de schade en chaos rondom Brexit. Het Britse vertrek uit de EU werd indertijd in gang gezet door het besluit van de toenmalige premier David Cameron om een referendum te houden over het Britse lidmaatschap, om de eurosceptische geluiden binnen de conservatieve Tort-partij te doen verstommen. Een politieke gok die verkeerd uitpakte en inmiddels al grote economische schade heeft veroorzaakt, niet alleen in het VK maar ook bij handelspartners.

Meer dan twintig staten hebben een verankering van het EU-lidmaatschap in hun Grondwet

In een recent rapport stelt ABN Amro dat Brexit de Nederlandse economie in het beste geval 4,5 miljard gaat kosten en 17.700 banen. Als een deal over de scheiding uitblijft – de onderhandelingen hierover lopen momenteel uiterst moeizaam – dan kan de schade zelfs oplopen tot 17,5 miljard euro en 70.000 banen. De bank stelt dat Brexit hoe dan ook ,,de herstelkracht” van de economie zal remmen, zodra de coronapandemie onder controle is.

De animo voor een Nexit is niet groot: zo’n 20 procent van de Nederlanders zou dat willen, bleek deze zomer uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research. Maar voor een referendum over het EU-lidmaatschap lijkt de steun te groeien: in 2016 en 2019 wilde een derde dat, inmiddels 40 procent. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage dat bij zo’n referendum zou stemmen voor ‘in de EU blijven’ gedaald, van 72 naar 61 procent.

Meer dan twintig andere EU-lidstaten hebben een soortgelijke verankering in hun Grondwet over het EU-lidmaatschap, inclusief België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Van de oorspronkelijke oprichters van de EU heeft alleen Nederland dit nog niet. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland is het niet de bedoeling om een vertrek uit de EU uit te sluiten – als dat echt de wil is van het volk dan moet dat volgens de werkgevers mogelijk blijven. Maar door de bijzondere rol die de EU inneemt in het staatsbestel en de rechtspraak van Nederland is het wel zaak om extra ‘reflectiemomenten’ in te bouwen, zodat een exit nooit het gevolg kan zijn van een politieke of maatschappelijke oprisping.

Thijssen en Vonhof wijzen ook op de grotere plek die Europa door de coronacrisis heeft gekregen in „een flink aantal” concept-verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De EU, zeggen ze, blijkt meer te zijn dan een markt, maar staat ook voor waarden die „in de huidige tijd van breed opkomend autocratisch gedachtengoed” onder druk staan.

